《汇市简讯》意大利西雅那银行和2017年预算案成欧元关注焦点

0808GMT * 消息人士称，意大利西雅那银行的国家救助措施已经就绪 * 西雅那银行在考虑进行考虑预防性资本重整，这将可以避免触发欧 洲的自救规定。 * 西雅那银行需要在12月底前筹资50亿欧元 * 修宪遭否决导致意大利总理伦齐承诺辞职后，投资者不愿提供金援 * 意大利总统马塔雷拉周一告诉伦齐，等到国会批准2017年预算后再 辞职 * 意大利预算案可能在本周结束前获得通过 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 张明钧)