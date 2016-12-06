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市场报道 | 2016年 12月 6日 星期二 16:22 BJT

《汇市简讯》意大利西雅那银行和2017年预算案成欧元关注焦点

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    * 消息人士称，意大利西雅那银行的国家救助措施已经就绪 
    * 西雅那银行在考虑进行考虑预防性资本重整，这将可以避免触发欧
洲的自救规定。
    * 西雅那银行需要在12月底前筹资50亿欧元
    * 修宪遭否决导致意大利总理伦齐承诺辞职后，投资者不愿提供金援
    * 意大利总统马塔雷拉周一告诉伦齐，等到国会批准2017年预算后再
辞职
    * 意大利预算案可能在本周结束前获得通过
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 张明钧)

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