国际油市：油价下跌，因OPEC与俄罗斯产油量实际均在上升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
交易员表示，油价下跌是因为石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯的产量持续上升。
迪拜Freight Investor Services International的能源经纪商Matt Stanley表示，油市正在设法找出市场乐意定下来的水位。
“我感觉会比较接近每桶50美元，而不是每桶55美元，原因之一是关于产量水位仍有一些模糊不明。”
一项根据航运资料及行业消息来源讯息的调查显示，OPEC的11月产量再创纪录高位，由10月的3,382万桶/日升至3,419万桶/日。
俄罗斯周五公布11月平均每日石油产量为1,121万桶/日，为近30年来最高。
这代表光是OPEC与俄罗斯的产量就将近全球需求的半数。全球需求为略高于9,500万桶/日。
但分析师表示，油价不太可能跌回上周减产协议之前的水准。
“除非协议完全瓦解，否则我们不认为有很多因素可以逆转近期涨势，”摩根士丹利称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 高琦/于春红)
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