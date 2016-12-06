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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 16:28 BJT

国际油市：油价下跌，因OPEC与俄罗斯产油量实际均在上升

交易员表示，油价下跌是因为石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯的产量持续上升。

迪拜Freight Investor Services International的能源经纪商Matt Stanley表示，油市正在设法找出市场乐意定下来的水位。

“我感觉会比较接近每桶50美元，而不是每桶55美元，原因之一是关于产量水位仍有一些模糊不明。”

一项根据航运资料及行业消息来源讯息的调查显示，OPEC的11月产量再创纪录高位，由10月的3,382万桶/日升至3,419万桶/日。

俄罗斯周五公布11月平均每日石油产量为1,121万桶/日，为近30年来最高。

这代表光是OPEC与俄罗斯的产量就将近全球需求的半数。全球需求为略高于9,500万桶/日。

但分析师表示，油价不太可能跌回上周减产协议之前的水准。

“除非协议完全瓦解，否则我们不认为有很多因素可以逆转近期涨势，”摩根士丹利称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 高琦/于春红)

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