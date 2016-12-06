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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月6日

12月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:15时，1港元=0.88638人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.08%，低于上交易日收盘的23.91%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.54      4.82      1.06
 建设银行                                          5.60      5.83      1.08
 中国银行                                          3.50      3.54      1.12
 农业银行                                          3.25      3.24      1.13
 招商银行                                         18.60     19.30      1.09
 中信银行                                          6.68      5.06      1.49
 交通银行                                          5.86      5.85      1.13
 民生银行                                          9.42      8.62      1.23
 中国人寿                                         24.45     22.30      1.24
 中国平安                                         36.17     41.40      0.99
 中国太保                                         30.31     29.70      1.15
 中信证券                                         16.78     17.10      1.11
 新华人寿                                         44.92     39.40      1.29
 海通证券                                         16.73     14.46      1.31
 华能国际                                          7.64      4.97      1.73
 大唐发电                                          3.99      2.07      2.17
 华电国际                                          5.17      3.35      1.74
 中煤能源                                          6.10      3.82      1.80
 中国神华                                         17.12     15.74      1.23
 中国石油                                          7.60      5.52      1.55
 兖州煤业                                         11.67      5.38      2.45
 中国石化                                          5.30      5.52      1.08
 上海石化                                          6.20      4.05      1.73
 中海油服                                         13.36      7.64      1.97
 仪征化纤                                          4.08      1.61      2.86
 中国铝业                                          4.54      3.62      1.41
 江西铜业                                         18.42     12.24      1.70
 洛阳钼业                                          3.98      2.03      2.21
 紫金矿业                                          3.47      2.57      1.52
 马钢股份                                          2.97      2.04      1.64
 鞍钢股份                                          5.46      4.46      1.38
 重庆钢铁                                          2.52      2.29      1.24
 海螺水泥                                         18.15     22.35      0.92
 洛阳玻璃                                         25.61      5.16      5.60
 京城机电                                         10.40      3.55      3.31
 中联重科                                          4.56      3.55      1.45
 金隅股份                                          4.35      2.89      1.70
 中国国航                                          7.68      5.18      1.67
 东方航空                                          6.69      3.61      2.09
 南方航空                                          7.29      4.40      1.87
 中国远洋                                          5.86      3.13      2.11
 中海集运                                          4.30      1.85      2.62
 中集集团                                         15.11     11.52      1.48
 中海发展                                          7.19      4.50      1.80
 宁沪高速                                          8.99     10.06      1.01
 深高速                                            8.76      7.21      1.37
 成渝高速                                          5.15      3.16      1.84
 皖通高速                                         16.11      6.18      2.94
 广深铁路                                          4.85      4.34      1.26
 中国南车                                         10.67      7.47      1.61
 中国交建                                         14.35      9.02      1.79
 中国铁建                                         12.26     10.80      1.28
 中国中铁                                          9.04      6.70      1.52
 长城汽车                                         10.77      7.22      1.68
 比亚迪                                           53.12     44.60      1.34
 广汽集团                                         24.36     10.00      2.75
 青岛啤酒                                         31.13     30.50      1.15
 白云山                                           24.59     18.78      1.48
 新华制药                                         12.79      5.77      2.50
 海信科龙                                         10.21      6.46      1.78
 南京熊猫                                         14.46      7.20      2.27
 晨鸣纸业                                         10.69      8.00      1.51
 上海医药                                         20.10     18.54      1.22
 中兴通讯                                         16.29     12.56      1.46
 东方电气                                         10.60      6.45      1.85
 潍柴动力                                         11.12     13.00      0.97
 东北电气                                          7.59      2.78      3.08
 广船国际                                         29.10     12.08      2.72
 昆明机床                                          8.17      2.51      3.67
 一拖股份                                         11.83      4.40      3.03
 北辰实业                                          4.27      2.45      1.97
 创业环保                                          8.64      4.16      2.34
 中国中冶                                          4.92      2.65      2.09
 金风科技                                         17.32     12.00      1.63
 丽珠                                             57.90     49.50      1.32
 万科                                             25.38     21.20      1.35
 郑煤机                                            7.12      4.23      1.90
 大连港                                            2.86      1.36      2.37
 山东墨龙                                         10.59      3.21      3.72
 浙江世宝                                         36.57     10.12      4.08
 复星医药                                         23.11     24.00      1.09
 光大银行                                          4.03      3.63      1.25
 东江环保                                         18.89     13.36      1.60
 上海电气                                          8.42      3.61      2.63
 广发证券                                         18.42     17.40      1.19
 华泰证券                                         18.67     16.80      1.25
 东方证券                                         16.10      8.19      2.22
 光大证券                                         16.80     11.88      1.60
 招商证券                                         17.88     12.34      1.63
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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