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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 16:20 BJT

表格：外资在韩国股市买超859亿韩元

路透首尔12月6日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0725GMT，外资
在韩国股市买超859亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     12月 6日       85.9          289.6         -360.5
    ^12月 5日       -4.5          101.3         -114.4
     12月 2日       -0.9          -47.6           23.0
     12月 1日       30.9          -52.7           20.8
     11月30日      274.0         -317.6           44.6
     11月29日      450.8         -149.3           -8.3
     11月28日      208.7         -204.6          -19.6
     11月25日       19.9           -3.9          -36.3
     11月24日     -141.4          104.3           13.8
     11月23日      164.7          406.6         -216.3
     11月22日      344.9           51.7         -140.3
     11月21日       68.3          -49.0          -39.3
     11月18日       61.5         -331.0          235.0
     11月17日       61.8          -90.7            7.1
     11月16日       -8.0           65.7          -71.0
    ----------------------------------------------------
    本月以来       111.3          290.6         -430.9
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,392.1       -5,263.9       -7,591.6
    ----------------------------------------------------
   
     注：^ 为修正后数据。(完)
    
  
 (编译 高琦 审校 刘秀红)

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