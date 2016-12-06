路透基点：元翎精密工业完成20亿台币五年期贷款案--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，台湾元翎精密工业股份有限公司完成20亿台币五年期贷款案。
合作金库商业银行担任牵头行兼簿记行。此项贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码70个基点。税前保底利率为1.7%。
所筹资金将用于为该公司2014年3月一笔23亿台币五年期贷款提供再融资。借款方的土地、工厂和机械设施为贷款抵押。
参贷银行最高将获得12个基点的前端费。协议将于周四签署。
贷款分配情况如下：
牵头行兼簿记行 百万台币
合作金库商业银行 800
一般参贷行
全国农业金库 230
台湾银行 210
彰化银行 210
第一商业银行 210
阳信银行 170
元大商业银行 170
总计 2,000 (完) (编译 李爽 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。