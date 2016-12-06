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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 16:21 BJT

路透基点：元翎精密工业完成20亿台币五年期贷款案--TRLPC

路透香港12月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，台湾元翎精密工业股份有限公司完成20亿台币五年期贷款案。

合作金库商业银行担任牵头行兼簿记行。此项贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码70个基点。税前保底利率为1.7%。

所筹资金将用于为该公司2014年3月一笔23亿台币五年期贷款提供再融资。借款方的土地、工厂和机械设施为贷款抵押。

参贷银行最高将获得12个基点的前端费。协议将于周四签署。

贷款分配情况如下：

牵头行兼簿记行 百万台币

合作金库商业银行 800

一般参贷行

全国农业金库 230

台湾银行 210

彰化银行 210

第一商业银行 210

阳信银行 170

元大商业银行 170

总计 2,000 (完) (编译 李爽 审校 高琦)

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