更新版 1-中国汇市：购汇汹涌人民币涨幅收窄，离岸流动性缓解资金利率回落

* 人民币购汇汹涌午后升幅收窄 * 中间价大涨近300点创六个月最大单日涨幅 * 离岸人民币流动性紧张缓解，资金利率明显回落 * 大行仍需大量提供美元流动性 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月6日 - 人民币兑美元即期 周二放量小幅收升，中间价则大涨近300点创出六 个月以来最大单日涨幅。交易员称，市场继续修正前期过于强势的美元走势，中间价创出三周高点，但客盘仍 视为逢低购入美元的良机，购汇汹涌致午后人民币缩减涨幅，大行不得不继续提供美元流动性。 他们并指出，离岸人民币流动性紧张状况有所缓解，但仍高于正常水平，这轮人民币空头挤压后离岸贬值 压力明显缓解，但对人民币国际化的伤害在后续将持续显现。 “购汇凶猛啊，...前期那些没购的受伤那么深，，...从情绪上讲市场应该没那么快稳定的。”一外资行 交易员称。 亦有股份行交易员表示，尽管大行日内大量提供美元流动性，但汹涌的客盘购汇让人民币涨幅大为缩减， 在下午四点半收盘之后依然有大量的客盘购汇。 “我们行都很少见到这么多购汇盘，今天这么多成交，全是实打实的客盘购汇，还是逢低购汇的思路。” 他称，“自营基本都没做，大家都比较有觉悟。” 离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率从高位回落，但仍高于正常水平；其中隔夜HICN HONDF=由周一的12.38133%回落621个基点至6.17033%；周一隔夜HIBOR则涨522个基点。 另外路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 也冲高回落，虽然盘中一度大涨153个基点 至12.448%，但最新报3.711%；通常隔夜掉期隐含利率应该在1%以下，但1月11日也曾创出82%的纪录高位。 人民日报海外版周二发表分析文章称，近期国际市场“黑天鹅”事件频发，而中国经济日益自信开放，这 些均将增加海内外投资者对人民币资产的需求，人民币资产自身所具备的避险特征也将显着提升。 全球汇市方面，欧元周二持稳，此前已弹离上日所创近21个月低点；意大利总理伦齐在修宪公投中失败， 但交易员早已普遍预计此一结果。 以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.8762 6.8861 0.14% XS> 中间价 6.8575 6.887 0.43% 成交额<CNYSPTVOL=CF 376.94亿美 292.03亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 165 日低6.8792 日高6.8627 今年以来升贬幅度 -5.56% 2005年汇改以来升贬 20.36% 幅度 一年期美元/人民币掉 480 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8814 6.857 一年期NDF<CNY1YNDFO 7.096 7.0905 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8752；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3873、6.0251和8.7 718。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)