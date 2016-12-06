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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 16:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：看涨周期保持完好

0822GMT

* 美元/日圆在一目均衡转换线切入位113.09之前继续获得支撑

* 看涨周期保持完好

* 在114.05水准做多，预期涨势持续并突破115.00

* 目标位在115.80

* 112.70挂有停止单，该水准低于周一低点112.87

* 美元/日圆一目均衡图表：reut.rs/2gXNQWe

(完)

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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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