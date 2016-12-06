路透基点：中橡旗下Continental Carbon完成1.2亿美元贷款案--TRLPC

路透香港12月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，总部在美国的碳烟制造商Continental Carbon完成其1.20亿美元的五年期贷款。

中国信托商业银行是原始牵头行兼簿记行。该笔融资包括一笔9,700万美元的A部分定期贷款和一笔2,300万美元的B部分循环信贷。

A部分贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点，B部分贷款利率为较Libor加码190个基点。参贷有15个基点的承诺费。

本案将由其母公司台湾上市企业中橡公司提供担保。

融资所得将做为资本支出以及营运资本。该案在11月4日签署。

Continental Carbon创建于1936年，由中橡和台泥分别持股66.67%和33.33%。(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)