路透基点：中橡旗下Continental Carbon完成1.2亿美元贷款案--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，总部在美国的碳烟制造商Continental Carbon完成其1.20亿美元的五年期贷款。
中国信托商业银行是原始牵头行兼簿记行。该笔融资包括一笔9,700万美元的A部分定期贷款和一笔2,300万美元的B部分循环信贷。
A部分贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点，B部分贷款利率为较Libor加码190个基点。参贷有15个基点的承诺费。
本案将由其母公司台湾上市企业中橡公司提供担保。
融资所得将做为资本支出以及营运资本。该案在11月4日签署。
Continental Carbon创建于1936年，由中橡和台泥分别持股66.67%和33.33%。(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。