欧元/英镑：在200日均线附近寻获支撑，在反弹之前来到0.8280英镑上方。当前反弹走 势可能探向0.8500区间，若突破则目标将为0.8600区间。 英镑/美元：在上周突破1.2530区域后，正朝1.2880水准迈进。拉回应会在1.2520区域 附近寻获支撑。唯有跌破1.2300才有可能重返1.2100区域附近的近期低点。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0777 1.0762 +0.14 -0.76 1.0860 美元/日圆 113.88 113.82 +0.05 -5.34 120.30 欧元/日圆 122.74 122.50 +0.20 -5.92 130.47 美元/瑞郎 1.0061 1.0058 +0.03 +0.43 1.0018 英镑/美元 1.2766 1.2732 +0.27 -13.38 1.4738 美元/加元 1.3268 1.3266 +0.02 -4.13 1.3839 美元/离岸人民币 6.8806 6.8556 +0.36 +4.76 6.5680 澳元/美元 0.7439 0.7472 -0.44 +2.25 0.7275 新西兰元/美元 0.7130 0.7139 -0.13 +4.47 0.6825 欧元/瑞郎 1.0842 1.0830 +0.11 -0.40 1.0886 欧元/英镑 0.8441 0.8453 -0.14 +14.58 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.8256 9.8093 +0.17 +7.14 9.1705 美元/挪威克朗 8.3363 8.3703 -0.41 -5.70 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 孙茉莉/艾茂林)