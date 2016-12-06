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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 17:16 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

欧元/英镑：在200日均线附近寻获支撑，在反弹之前来到0.8280英镑上方。当前反弹走
势可能探向0.8500区间，若突破则目标将为0.8600区间。
    
    英镑/美元：在上周突破1.2530区域后，正朝1.2880水准迈进。拉回应会在1.2520区域
附近寻获支撑。唯有跌破1.2300才有可能重返1.2100区域附近的近期低点。
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0777  1.0762  +0.14  -0.76  1.0860
    美元/日圆            113.88  113.82  +0.05  -5.34  120.30
    欧元/日圆         122.74  122.50  +0.20  -5.92  130.47
    美元/瑞郎            1.0061  1.0058  +0.03  +0.43  1.0018
    英镑/美元            1.2766  1.2732  +0.27 -13.38  1.4738
    美元/加元            1.3268  1.3266  +0.02  -4.13  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8806  6.8556  +0.36  +4.76  6.5680
    澳元/美元            0.7439  0.7472  -0.44  +2.25  0.7275
    新西兰元/美元        0.7130  0.7139  -0.13  +4.47  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0842  1.0830  +0.11  -0.40  1.0886
    欧元/英镑         0.8441  0.8453  -0.14 +14.58  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8256  9.8093  +0.17  +7.14  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3363  8.3703  -0.41  -5.70  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 孙茉莉/艾茂林)

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