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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 17:45 BJT

《全球汇市》欧元在三周高位附近持稳，关注欧洲央行周四会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0764  1.0762  +0.02  -0.88  1.0860
    美元/日圆            114.00  113.82  +0.16  -5.24  120.30
    欧元/日圆         122.69  122.50  +0.16  -5.96  130.47
    美元/瑞郎            1.0063  1.0058  +0.05  +0.45  1.0018
    英镑/美元            1.2761  1.2732  +0.23 -13.41  1.4738
    美元/加元            1.3263  1.3266  -0.02  -4.16  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8811  6.8556  +0.37  +4.77  6.5680
    澳元/美元            0.7436  0.7472  -0.48  +2.21  0.7275
    新西兰元/美元        0.7123  0.7139  -0.22  +4.37  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0833  1.0830  +0.03  -0.49  1.0886
    欧元/英镑         0.8435  0.8453  -0.21 +14.50  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8196  9.8093  +0.11  +7.08  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3570  8.3703  -0.16  -5.46  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/蔡美珍/刘秀红/王兴亚；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林/高琦)

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