重温稿-台湾货币市场：短率稳中偏升，因美光巨额联贷案交割

* 美光巨额联贷案交割，资金调度需求升温 * 担忧农历年新钞兑换于年底展开，短率看升 * 短票月内与跨年成交利率两样情 记者 董永年 路透台北12月6日 - 台湾银行间短率周二稳中偏升。市场人士表示，今日有美国晶片商 美光 收购华亚科技的800亿台币联贷案交割，令调度需求升温，惟外商银行资金略见 好转，使得利率高位仅稍稍上扬。 他们指出，由于今日票券商资金缺口普遍不大，因此拆入尚称顺利。在市场资金分配不 均、集中于大型行库的状况下，提存期初欲再见利率下调机率不大，甚至很快有上调的可能 。 〞我们有拿一点(美光联贷案)，拆入还不成问题。〞一公股银行资调人员说。 一大型票券商交易员则称，虽然月内资金供应充裕，但因集中在几家大行库手中，且皆 为长期配合对象，纵然今日一周拆款利率向上，但仍然照做。 另一大型票券商主管认为，由于明年农历春节在1月底，离新历年太过接近，而通常换 新钞会在春节前一个月展开，也就是说，本月底就有可能展开兑换作业，在银行资金可能因 此冻结考量下，能够先拿就先拿，否则流动性会出问题。 本地时间 17:29 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.952 31.995 台湾加权股价指数<.TWII 9,250.77 9,160.66 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.280% 0.176-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.450% 0.180-0.430% --两周拆款利率区间 0.185-0.420% 0.190-0.430% **月内与跨年利率两样情** 短票方面，票券商交易员称，今日发票量稀少，月内自保短票利率有略向区间低位靠拢 的趋势。不过票券商丝毫不敢大意，对短期利率看法也只能走一步算一步。 另一票券商交易主管表示，目前要找月内的资金没有问题，但想拿到跨年的钱就不一定 了。在美联储料在下周升息，外资汇出机率偏高下，说不定短率很快就会调整。 〞票很少，所以月内短票落在利率高位的比例也少。〞前述大型票券商交易员说。 由于跨年资金供应者不多，票券商表示，落点跨过新历年但在农历年前到期的成交利率 低位有上扬趋势。 今日跨月自保短票利率承作区间主要成交在0.50-0.55%，上日0.45-0.55%；月内自保短 票利率则在0.40-0.44%，上日在0.40-0.45%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.503%，区间为0.30-0.55%， 成交量90.50亿台币；前日加权平均利率为0.415%，利率区间在0.30-0.53%，成交金额64.72 亿台币。 自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.522%，区间0.30-0.63%，成交金额在57.82 亿台币；前日加权平均利率在0.543%，区间0.36-0.63%，成交金额为101.11亿台币。 台湾央行周二发行3,882.3亿台币定存单，较今日到期定存单金额4,125.8亿台币，发行 余额减243.5亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆800亿台币，本周余日分别为：周三2,007亿、周四1,146 .2亿，及周五1,804亿。 拆款中心资料 显示，周二银行超额准备为882亿台币，累计超额准备为1,250亿台 币、加计前期1%的超额准备为2,753亿台币。 **多缺不一** 债券附买回（RP）市场方面，交易员指出，今日有部分投信、寿险解钱，感觉资金分配 不均，这令报价纷乱的RP利率无法有效整合。 他们表示，整体资金还是偏多，不会因为有客户解钱而调度无门，只不过目前是短钱充 沛，要跨月资金则没有，预估月中前大概都会如此。 〞资金多缺不一，情况还会持续。〞一大型证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，资金有进有出，但整体还算有钱，只要利率开高一点，客户就 会供应。 今日证券商与金融机构短天期承做公债RP利率主要落在0.30-0.33%，但也有高见0.35-0 .40%者；公司债附买回利率主要成交在0.40-0.43%，亦有高见0.45%。 大型票券商与金融机构承做落点年内的公债附买回利率参考区间在0.29-0.30%；公司债 附买回利率落在0.30-0.40%；跨年公债参考利率在0.33-0.40%；公司债利率区间在0.40-0.4 5%。(完) (审校 林高丽)