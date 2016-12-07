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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率稳中偏升，因美光巨额联贷案交割

* 美光巨额联贷案交割，资金调度需求升温
    * 担忧农历年新钞兑换于年底展开，短率看升
    * 短票月内与跨年成交利率两样情

     记者 董永年
    路透台北12月6日 - 台湾银行间短率周二稳中偏升。市场人士表示，今日有美国晶片商
美光 收购华亚科技的800亿台币联贷案交割，令调度需求升温，惟外商银行资金略见
好转，使得利率高位仅稍稍上扬。
    
    他们指出，由于今日票券商资金缺口普遍不大，因此拆入尚称顺利。在市场资金分配不
均、集中于大型行库的状况下，提存期初欲再见利率下调机率不大，甚至很快有上调的可能
。
    
    〞我们有拿一点(美光联贷案)，拆入还不成问题。〞一公股银行资调人员说。
    
    一大型票券商交易员则称，虽然月内资金供应充裕，但因集中在几家大行库手中，且皆
为长期配合对象，纵然今日一周拆款利率向上，但仍然照做。
    
    另一大型票券商主管认为，由于明年农历春节在1月底，离新历年太过接近，而通常换
新钞会在春节前一个月展开，也就是说，本月底就有可能展开兑换作业，在银行资金可能因
此冻结考量下，能够先拿就先拿，否则流动性会出问题。     
    
 本地时间 17:29                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.952                  31.995
 台湾加权股价指数<.TWII           9,250.77                9,160.66
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                  0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%            0.176-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.450%            0.180-0.430%
   --两周拆款利率区间           0.185-0.420%            0.190-0.430%  
        
    **月内与跨年利率两样情**
    
    短票方面，票券商交易员称，今日发票量稀少，月内自保短票利率有略向区间低位靠拢
的趋势。不过票券商丝毫不敢大意，对短期利率看法也只能走一步算一步。
    
    另一票券商交易主管表示，目前要找月内的资金没有问题，但想拿到跨年的钱就不一定
了。在美联储料在下周升息，外资汇出机率偏高下，说不定短率很快就会调整。
    
    〞票很少，所以月内短票落在利率高位的比例也少。〞前述大型票券商交易员说。
    
    由于跨年资金供应者不多，票券商表示，落点跨过新历年但在农历年前到期的成交利率
低位有上扬趋势。   
        
    今日跨月自保短票利率承作区间主要成交在0.50-0.55%，上日0.45-0.55%；月内自保短
票利率则在0.40-0.44%，上日在0.40-0.45%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.503%，区间为0.30-0.55%，
成交量90.50亿台币；前日加权平均利率为0.415%，利率区间在0.30-0.53%，成交金额64.72
亿台币。
     
    自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.522%，区间0.30-0.63%，成交金额在57.82
亿台币；前日加权平均利率在0.543%，区间0.36-0.63%，成交金额为101.11亿台币。
        
    台湾央行周二发行3,882.3亿台币定存单，较今日到期定存单金额4,125.8亿台币，发行
余额减243.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆800亿台币，本周余日分别为：周三2,007亿、周四1,146
.2亿，及周五1,804亿。
        
    拆款中心资料 显示，周二银行超额准备为882亿台币，累计超额准备为1,250亿台
币、加计前期1%的超额准备为2,753亿台币。 
      　
        
    **多缺不一**
    
    债券附买回（RP）市场方面，交易员指出，今日有部分投信、寿险解钱，感觉资金分配
不均，这令报价纷乱的RP利率无法有效整合。
    
    他们表示，整体资金还是偏多，不会因为有客户解钱而调度无门，只不过目前是短钱充
沛，要跨月资金则没有，预估月中前大概都会如此。
    
    〞资金多缺不一，情况还会持续。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一票券商交易员则称，资金有进有出，但整体还算有钱，只要利率开高一点，客户就
会供应。       
              
    今日证券商与金融机构短天期承做公债RP利率主要落在0.30-0.33%，但也有高见0.35-0
.40%者；公司债附买回利率主要成交在0.40-0.43%，亦有高见0.45%。
                 
    大型票券商与金融机构承做落点年内的公债附买回利率参考区间在0.29-0.30%；公司债
附买回利率落在0.30-0.40%；跨年公债参考利率在0.33-0.40%；公司债利率区间在0.40-0.4
5%。(完) 

 (审校 林高丽)

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