重发-英国央行：利率前景趋疲并不说明需要放宽抵押贷款规定

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透伦敦12月6日 - 英国央行的监管者一致认为，市场对央行大幅升息的预期下降，并不意味着英国央行应该放松旨在防止按揭借款者陷入困境的规定。
监管者称，特朗普当选美国总统之后出现的债券收益率波动显示，英国央行应当谨慎行事，并确保借款者能应对失业率上升等其它冲击。
上周，英国央行表示将不会改变2014年6月设定的抵押贷款规定，以防止高风险的借款行为。周二，该央行公布的金融政策委员会(FPC)11月会议记录对此做出了更多解释。
其中一条规定要求，英国借款人需有能力应付抵押贷款上调3个百分点，才能获得贷款。
在该规定出台时，市场预计英国央行未来五年将累计升息2.25个百分点，但11月时市场预计的升息幅度只有0.75个百分点。
“委员会讨论过，这是否应当促使对利率压力测试做出调整，”会议记录显示。一条反对的理由是，“过分依赖市场收益率的做法是不谨慎的，因市场价格较为波动...比如美国大选结果出炉后主权债收益率曾大幅攀升。”
部分决策官员同时表示，购房者可能会发现借款更为轻松，因就算英国央行并未放宽自身规定，银行也将会调降抵押贷款利率。
英国央行表示，自从实施相关政策之后，抵押贷款遭回绝的比例并未明显升高，但这些政策或许已经阻止放贷标准下滑。
上周英国央行公布一份半年一次的金融稳定报告，并称特朗普意外在美国总统大选获胜过后，风险已经升高。报告还指出，中国信贷快速增长或者英国无序退欧构成潜在风险。 (完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。