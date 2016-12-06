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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 17:57 BJT

重发-英国央行：利率前景趋疲并不说明需要放宽抵押贷款规定

(重发以调整格式)

路透伦敦12月6日 - 英国央行的监管者一致认为，市场对央行大幅升息的预期下降，并不意味着英国央行应该放松旨在防止按揭借款者陷入困境的规定。

监管者称，特朗普当选美国总统之后出现的债券收益率波动显示，英国央行应当谨慎行事，并确保借款者能应对失业率上升等其它冲击。

上周，英国央行表示将不会改变2014年6月设定的抵押贷款规定，以防止高风险的借款行为。周二，该央行公布的金融政策委员会(FPC)11月会议记录对此做出了更多解释。

其中一条规定要求，英国借款人需有能力应付抵押贷款上调3个百分点，才能获得贷款。

在该规定出台时，市场预计英国央行未来五年将累计升息2.25个百分点，但11月时市场预计的升息幅度只有0.75个百分点。

“委员会讨论过，这是否应当促使对利率压力测试做出调整，”会议记录显示。一条反对的理由是，“过分依赖市场收益率的做法是不谨慎的，因市场价格较为波动...比如美国大选结果出炉后主权债收益率曾大幅攀升。”

部分决策官员同时表示，购房者可能会发现借款更为轻松，因就算英国央行并未放宽自身规定，银行也将会调降抵押贷款利率。

英国央行表示，自从实施相关政策之后，抵押贷款遭回绝的比例并未明显升高，但这些政策或许已经阻止放贷标准下滑。

上周英国央行公布一份半年一次的金融稳定报告，并称特朗普意外在美国总统大选获胜过后，风险已经升高。报告还指出，中国信贷快速增长或者英国无序退欧构成潜在风险。 (完)

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