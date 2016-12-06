台湾金融：金管会将放宽私募基金应募人总数等规范，以扩大投信资产规模

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月6日 - 台湾金管会周二称，为扩大投信事业资产管理规模，将放宽私募基金的全权委托业务相关规范及应募人总数由35人增至99人，明年将此修正草案送交立法院修订后即可实施。
金管会证期局主秘蔡丽玲今天在一场记者会并表示，由于有些金融创新的私募基金初期会先以小规模试水温，然后再去募一档大型的公募基金，因此放宽应募人总数限制。
“这次修法主要效益是让私募基金的全委(全权委托)业务更具弹性，流程更有效率。”她说。
金管会并指出，为利于私募基金业者争取专业投资机构全权委托业务，放宽全权委托客户符合一定条件者，可无须将全部委托资产委由境内银行保管等相关规定。
根据金管会统计，今年至10月底，台湾共计有52档私募基金，规模达368.62亿台币；上年底则有46档私募基金、规模则为132亿台币。
此次金管会虽放宽私募基金相关措施，但也将强化投信/投顾监理，考量投信投顾事业人员从事违背职务行为或全权委托投资资产损害时，对投资大众权益侵害甚大，将明定相关刑责及处罚。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。