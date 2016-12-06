台湾金融：金管会将放宽私募基金应募人总数等规范，以扩大投信资产规模

路透台北12月6日 - 台湾金管会周二称，为扩大投信事业资产管理规模，将放宽私募基金的全权委托业务相关规范及应募人总数由35人增至99人，明年将此修正草案送交立法院修订后即可实施。

金管会证期局主秘蔡丽玲今天在一场记者会并表示，由于有些金融创新的私募基金初期会先以小规模试水温，然后再去募一档大型的公募基金，因此放宽应募人总数限制。

“这次修法主要效益是让私募基金的全委(全权委托)业务更具弹性，流程更有效率。”她说。

金管会并指出，为利于私募基金业者争取专业投资机构全权委托业务，放宽全权委托客户符合一定条件者，可无须将全部委托资产委由境内银行保管等相关规定。

根据金管会统计，今年至10月底，台湾共计有52档私募基金，规模达368.62亿台币；上年底则有46档私募基金、规模则为132亿台币。