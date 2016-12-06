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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 17:51 BJT

台湾金融：金管会将放宽私募基金应募人总数等规范，以扩大投信资产规模

路透台北12月6日 - 台湾金管会周二称，为扩大投信事业资产管理规模，将放宽私募基金的全权委托业务相关规范及应募人总数由35人增至99人，明年将此修正草案送交立法院修订后即可实施。

金管会证期局主秘蔡丽玲今天在一场记者会并表示，由于有些金融创新的私募基金初期会先以小规模试水温，然后再去募一档大型的公募基金，因此放宽应募人总数限制。

“这次修法主要效益是让私募基金的全委(全权委托)业务更具弹性，流程更有效率。”她说。

金管会并指出，为利于私募基金业者争取专业投资机构全权委托业务，放宽全权委托客户符合一定条件者，可无须将全部委托资产委由境内银行保管等相关规定。

根据金管会统计，今年至10月底，台湾共计有52档私募基金，规模达368.62亿台币；上年底则有46档私募基金、规模则为132亿台币。

此次金管会虽放宽私募基金相关措施，但也将强化投信/投顾监理，考量投信投顾事业人员从事违背职务行为或全权委托投资资产损害时，对投资大众权益侵害甚大，将明定相关刑责及处罚。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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