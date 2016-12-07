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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 15:13 BJT

台湾债市：10年券殖利率连四日收跌，尾盘空单趁弹回补气氛略偏多

* 105/11R殖利率收跌，连四日收低
    * 空单尾盘趁利率弹升，进场少量回补
    * 大行出手及明年发债量大减，气氛略转多
    * 明日105/11R殖利率区间料在1.06-1.14%

    路透台北12月7日 - 台湾指标10年公债105/11R期 发行前交易殖利率周三
收跌；交易员表示，台债经昨日标债结果激情演出后，早盘因美债无波动殖利率僵持在1.10
%附近，尾盘因少量空单回补，带动殖利率震荡收低，呈〞连四跌〞走势。
    
    他们指出，随大型银行昨天正式出手，加上财政部明年发债额度确定比今年减少许多，
而10年券殖利率在1.10%经连续两日测试后初步获支撑，短线来看1.10%以上卖压不重，市场
气氛亦略转偏多，短线有望往下测1.05%。
    
    〞尾盘有空单受不了，弹到1.1%附近空单吃了秤砣铁了心，进来拿了。〞一大型银行交
易员说。
    
    他们表示，本期公债将在周五交割，料明天还有一波空单进场回补，短线将测1.05%。
        
    一不愿具名财政部官员指出，因明年公债到期量比较少，明年的发行量已确定将较今年
减少许多；以正常情况发行量大概介于4,000至6,000亿台币间，〞明年的发行量应该是落在
低标，但详细数字还再进一步精算。〞
    
    大型银行和大型证券商交易员均称，明年发债规模将大减，筹码已确定减少，但需求却
固定之下，使市场气氛略显偏多；料台债流动性问题恐再现，未来台债行情将由筹码面主导
，无量上涨或无量下跌的戏码恐不断上演。 

    交易员预估，明日的105/11R期公债交易区间料在1.05-1.10%。
    
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10  105/11R                   -2.00   1.0700    1.0666-1.1050%       55.00
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.0810%
   5    105/13                         没有成交
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)           

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

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