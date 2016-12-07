台湾债市：10年券殖利率连四日收跌，尾盘空单趁弹回补气氛略偏多

* 105/11R殖利率收跌，连四日收低 * 空单尾盘趁利率弹升，进场少量回补 * 大行出手及明年发债量大减，气氛略转多 * 明日105/11R殖利率区间料在1.06-1.14% 路透台北12月7日 - 台湾指标10年公债105/11R期 发行前交易殖利率周三 收跌；交易员表示，台债经昨日标债结果激情演出后，早盘因美债无波动殖利率僵持在1.10 %附近，尾盘因少量空单回补，带动殖利率震荡收低，呈〞连四跌〞走势。 他们指出，随大型银行昨天正式出手，加上财政部明年发债额度确定比今年减少许多， 而10年券殖利率在1.10%经连续两日测试后初步获支撑，短线来看1.10%以上卖压不重，市场 气氛亦略转偏多，短线有望往下测1.05%。 〞尾盘有空单受不了，弹到1.1%附近空单吃了秤砣铁了心，进来拿了。〞一大型银行交 易员说。 他们表示，本期公债将在周五交割，料明天还有一波空单进场回补，短线将测1.05%。 一不愿具名财政部官员指出，因明年公债到期量比较少，明年的发行量已确定将较今年 减少许多；以正常情况发行量大概介于4,000至6,000亿台币间，〞明年的发行量应该是落在 低标，但详细数字还再进一步精算。〞 大型银行和大型证券商交易员均称，明年发债规模将大减，筹码已确定减少，但需求却 固定之下，使市场气氛略显偏多；料台债流动性问题恐再现，未来台债行情将由筹码面主导 ，无量上涨或无量下跌的戏码恐不断上演。 交易员预估，明日的105/11R期公债交易区间料在1.05-1.10%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11R -2.00 1.0700 1.0666-1.1050% 55.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.0810% 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)