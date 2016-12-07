台湾债市：10年指标债殖利率早盘陷区间整理，因美债走势无大变化

路透台北12月7日 - 台湾10年公债105/11R期 发行前交易殖利率周三早盘震荡小升。交易员称，因昨日标债结果超乎预期，使买盘信心回稳，空单也不敢躁进，惟近日美债无大波动，台债早盘亦在平盘附近狭幅波动。

他们表示，随昨日标债后殖利率瞬间急杀破1.1%，市场气氛已随之转变，但要在短时间内改变悲观心态且由空翻多，市场需要一段时间适应；再者，近日美债陷盘整，台债波动区间也不会太大，短线1.12%不易越过。

〞1.1%是密集套牢区，看来1.12%的位置很难越过了。〞一大型银行交易员说。

两位大型证券商交易员指出，昨天标债结果实在太神奇了，市场信心亦渐渐恢复，惟时值迈入年底，今年损益状况大致已成定局，为避免节外生枝，年底大家动作都不会太大。

他们并称，从这次银行业得标比重逾68%观察，显示大型银行已开始出手，市场氛气亦不像前阵子悲观和恐慌；毕竟全球景气、央行货币政策都没有太大改变；后续观察重点则在冷券交易状况及美债变化。

交易员预估，今天10年券105/11R期发行前交易殖利率区间暂看1.05-1.12%。

指标10年期美国公债 周二收益率报2.394%，较周一升0.7个基点。

本地时间11:05，台股加权指数 涨0.15%；10年券105/11R期发行前殖利率升0.5基点至1.0950%，成交金额38亿台币。(完)

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