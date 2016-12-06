欧洲汇市：英镑触及两个月高点，预期政府将在退欧相关诉讼中败诉

英镑自10月初以来已兑美元上涨近6%。英镑10月初在1.20美元左右交投，主要受对于英国可能硬退欧的预期影响。有这种预期，在很大程度上要归因于特雷莎梅及执政保守党其他成员在年度会议上的评论。

11月的法院裁决，加之上周英国脱欧事务大臣戴维斯所言，英国政府可能愿意向欧盟预算付款以争取对欧盟单一市场准入，亦提振英镑兑欧元 涨至五个月高位，但周二又从高位略微回落，至0.8437英镑。

英镑兑美元 涨0.4%至1.2775，触及10月6日以来最高。11月服务业采购经理人指数(PMI)好于预期，也在周一推动英镑小幅高走。

“英国政府如果要推翻法院裁决，真的得要提出绝佳论点，这是市场目前的观点，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley称。

“但是围绕这一点还存在诸多不确定性，从这方面来看，我认为英镑至少将可能经历大幅动荡，而且仍较为脆弱。我认为，英镑从当前点位上行的空间有限。”

听证会为时四天，但裁决结果料1月份才公布。(完)

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