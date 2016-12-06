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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 18:27 BJT

东南亚股市：大多微升，罕有消息面刺激因素至成交低迷

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   351.95     2.08   +0.59   +5.75   332.82
    新加坡                     2949.12     6.07   +0.21   +2.30  2882.73
    马来西亚                  1629.73     4.76   +0.29   -3.71  1692.51
    泰国                      1516.48    14.82   +0.99  +17.74  1288.02
    印尼                      5272.97     4.66   +0.09  +14.80  4593.01
    菲律宾                     6806.14    29.73   +0.44   -2.10  6952.08
    越南                        651.49    -8.72   -1.32  +12.51   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译/审校 李爽/孙茉莉/王兴亚)

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