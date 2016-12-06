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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 18:34 BJT

台湾金融：景气好转，银行企业放款连四月增长合计达4,098亿台币--金管会

路透台北12月6日 - 台湾金管会周二称，随着下半年台湾景气好转，整体银行业放款余额已连续四个月呈现正成长，共计增长4,098亿台币企业放款。

金管会银行局副局长吕蕙容今日在一场记者会并指出，整体银行业对不动产及中小型企业的放款余额最近三个月也都是逐月增加。

“银行业到年底获利差不多是3,000亿台币。”她说。

据金管会统计，去年整体银行业获利达3,195亿台币，为历史次高，仅次于前年的3,201亿台币。

金管会并公布资料显示，银行对企业放款7-10月分别月增140亿、1,929亿、913亿及1,116亿台币，连四个月放款合计增加4,098亿台币。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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