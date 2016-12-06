台湾金融：景气好转，银行企业放款连四月增长合计达4,098亿台币--金管会

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月6日 - 台湾金管会周二称，随着下半年台湾景气好转，整体银行业放款余额已连续四个月呈现正成长，共计增长4,098亿台币企业放款。
金管会银行局副局长吕蕙容今日在一场记者会并指出，整体银行业对不动产及中小型企业的放款余额最近三个月也都是逐月增加。
“银行业到年底获利差不多是3,000亿台币。”她说。
据金管会统计，去年整体银行业获利达3,195亿台币，为历史次高，仅次于前年的3,201亿台币。
金管会并公布资料显示，银行对企业放款7-10月分别月增140亿、1,929亿、913亿及1,116亿台币，连四个月放款合计增加4,098亿台币。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。