美国各类经济指标总览--2016/12/6

美国商务部周二公布，美国10月贸易逆差为426.0亿美元(预估为逆差41 8.0亿美元)。 美国第三季度非农生产率环比年率修正后为上升3.1%(路透调查预估为上升3.3%)，初值为上升3.1%。美国第 三季度非农单位劳工成本修正后为上升0.7%(路透调查预估为上升0.3%)，初值为上升0.3%。 商务部公布，10月工厂订单较上月增加2.7%，为2015年6月来最大增幅，预估为增长2.6%，9月修正后为增加 0.6%，前值为增加0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.6 (11月) 4.9 (10月) 非农业就业岗位(万) 增加17.8 (11月) 增加14.2 (10月修正值) 平均时薪(%) -0.1 (11月) +0.4 (10月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (10月) +0.3 (9月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (10月) +0.1 (9月) 实质所得(%) 持平 (10月) +0.3 (9月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% 持平 (10月) +0.3 (9月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI -0.2 (10月) +0.2 (9月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +3.2 (第三季修正值) +1.4 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.4 (第三季修正值) +2.3 (第二季终值) 零售销售(%) +0.8 (10月) +1.0 (9月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差426 (10月) 逆差362 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.6 (第二季) 工业生产(%) 持平 (10月) -0.2 (9月修正值) 产能利用率(%) 75.3 (10月) 75.4 (9月) 初请失业金人数(万人) 26.8 (11月26日当周) 25.1 (11月19日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字440亿 (10月) 盈余330亿 (9月) 领先指标(%) +0.1 (10月) ＋0.2 (9月) 个人所得(%) +0.6 (10月) +0.3 (9月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (10月) +0.2 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加192.9 (9月) 增加267.5 (8月修正值) 企业库存(%) +0.1 (9月) +0.2 (8月修正值) 建筑支出(%) +0.5 (10月) 持平 (9月修正值) 消费者信心 107.1 (11月) 100.8 (10月修正值) 房屋开工(万户) 132.3 (10月) 105.4 (9月修正值) 建筑许可(万户) 126 (10月修正值) 122.9 (10月初值) 成屋销售(万户) 560 (10月) 549 (9月修正值) 新屋销售(万户) 56.3 (10月) 57.4 (9月修正值) 工厂订单(%) +2.7 (10月) +0.6 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +4.8 (10月) +0.4 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 57.2 (11月) 54.8 (10月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (11月) 51.9 (10月) 趸售(批发)库存(%) -0.4% (10月) +0.1 (9月) 进口物价(%) +0.5 (10月) +0.2 (9月修正值) 出口物价(%) +0.2 (10月) +0.3 (9月修正值) 单位劳工成本(%) +0.7 (第三季修正值) +0.3 (第三季初值) 非农业生产率(%) +3.1 (第三季修正值) +3.1 (第三季初值) 经常帐(亿美元) 赤字1,199 (第二季) 赤字1,318.4 (第四季修正值)