国际油市：亚洲柴油价差小升，印度和欧洲的需求坚挺

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月6日 - 亚洲柴油价差周二小升，交易员表示因印度和欧洲的需求坚挺，而强劲的交易也提振了新加坡市场的流动性。
交易员表示，印度的柴油需求可能在季风季之后走强，未来几个月出口预计会下降。
他们表示，印度的MRPL未发布柴油出售招标，可能反映出国内需求增长。
交易员表示，永顺油品和兴隆继续在新加坡大举卖出，普氏定价程序中出售的10笔船货中有九笔是这两家公司出售的。
其中一位交易员表示，浮现来自印尼的一些现货需求，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)求购12月船货，但数量很少不能提振裂解价差。
一位消息人士称，北塔米纳取消了之前的12月船期的柴油标购。取消的原因尚不得而知。
亚洲的柴油供给也充足，台塑石化求售72万桶1月柴油。
交易员表示，自亚洲至西方的柴油和航煤套利机会看似更有利可图，这可能提升两个地区之间的船货流动。
现货市场上有10笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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