国际油市：燃料油市场走坚，因供需态势不均衡

路透新加坡12月6日 - 亚洲燃料油市场周二走坚，行业消息人士称因不合规格的套利船货持续流入，拖长了供给短缺持续的时间，而地区需求强劲也加重了这种短缺态势。

贸易消息人士称，周二燃料油裂解价差、东西方套利价差和跨月价差都上涨，因过去一周有更多不合规格的船货抵达新加坡。

交易员称到岸新加坡的西方套利船货包括几艘高粘度、高密度的燃料油，需要调和以制成符合最终用户要求的油品。

交易员表示北亚天气较冷，正引发来自发电领域的需求，而该地区对船用燃料油的需求也强劲。

比如，中国的燃料油升水近期在上涨，因该级别的供给收紧。

消息人士称各级别燃料油也受到了近期原油市场持续坚挺的提振。

在实货市场上，维多和卢克石油各自向摩科瑞出售一批2万吨的180-cst燃料油，价格为每吨较新加坡报价升水323美元。

普氏窗口周二未报告有380-cst燃料油交易达成。(完)

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