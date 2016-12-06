国际油市：燃料油市场走坚，因供需态势不均衡

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月6日 - 亚洲燃料油市场周二走坚，行业消息人士称因不合规格的套利船货持续流入，拖长了供给短缺持续的时间，而地区需求强劲也加重了这种短缺态势。
贸易消息人士称，周二燃料油裂解价差、东西方套利价差和跨月价差都上涨，因过去一周有更多不合规格的船货抵达新加坡。
交易员称到岸新加坡的西方套利船货包括几艘高粘度、高密度的燃料油，需要调和以制成符合最终用户要求的油品。
交易员表示北亚天气较冷，正引发来自发电领域的需求，而该地区对船用燃料油的需求也强劲。
比如，中国的燃料油升水近期在上涨，因该级别的供给收紧。
消息人士称各级别燃料油也受到了近期原油市场持续坚挺的提振。
在实货市场上，维多和卢克石油各自向摩科瑞出售一批2万吨的180-cst燃料油，价格为每吨较新加坡报价升水323美元。
普氏窗口周二未报告有380-cst燃料油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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