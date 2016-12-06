国际油市：API称上周美国原油库存减少220万桶，降幅大于预估

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约12月6日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存 降幅大于预估，但库欣库存大幅增加。 API公布，在截至12月2日当周，美国原油库存减少220万桶，至4.854 亿桶，分析师预估为减少100万桶。库欣原油库存增加400万桶。 API数据显示，上周炼厂日加工量增加39.4万桶。 API公布，上周汽油库存增加82.8万桶，路透调查显示分析师预估增 加190万桶。 上周馏分油库存增加400万桶，分析师预估增加180万桶。 上周原油日进口量增加28.6万桶，至790万桶。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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