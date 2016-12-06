国际油市：API称上周美国原油库存减少220万桶，降幅大于预估

路透纽约12月6日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存 降幅大于预估，但库欣库存大幅增加。 API公布，在截至12月2日当周，美国原油库存减少220万桶，至4.854 亿桶，分析师预估为减少100万桶。库欣原油库存增加400万桶。 API数据显示，上周炼厂日加工量增加39.4万桶。 API公布，上周汽油库存增加82.8万桶，路透调查显示分析师预估增 加190万桶。 上周馏分油库存增加400万桶，分析师预估增加180万桶。 上周原油日进口量增加28.6万桶，至790万桶。(完)