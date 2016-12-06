版本:
中国
货币新闻 | 2016年 12月 7日 星期三 01:25 BJT

EIA月报：预计今明两年美国石油产量降幅少于之前预期

路透纽约12月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周二预计，今明两年美国原油产量降幅将小于之前的预期。

EIA发布的短期月度能源展望报告称，2016年美国原油日产量将减少56万桶，至886万桶。上月预计为按年减少58万桶。

EIA预计，2017年美国原油日产量将减少8万桶，至878万桶。上月预计为按年减少11万桶。

EIA将2016年美国石油日需求增长预估从之前的11万桶上调至13万桶。预计2017年美国石油日需求增长24万桶，之前的预估为增长26万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐