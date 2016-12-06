EIA月报：预计今明两年美国石油产量降幅少于之前预期

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约12月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周二预计，今明两年美国原油产量降幅将小于之前的预期。
EIA发布的短期月度能源展望报告称，2016年美国原油日产量将减少56万桶，至886万桶。上月预计为按年减少58万桶。
EIA预计，2017年美国原油日产量将减少8万桶，至878万桶。上月预计为按年减少11万桶。
EIA将2016年美国石油日需求增长预估从之前的11万桶上调至13万桶。预计2017年美国石油日需求增长24万桶，之前的预估为增长26万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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