EIA月报：预计今明两年美国石油产量降幅少于之前预期

EIA发布的短期月度能源展望报告称，2016年美国原油日产量将减少56万桶，至886万桶。上月预计为按年减少58万桶。

EIA预计，2017年美国原油日产量将减少8万桶，至878万桶。上月预计为按年减少11万桶。

EIA将2016年美国石油日需求增长预估从之前的11万桶上调至13万桶。预计2017年美国石油日需求增长24万桶，之前的预估为增长26万桶。(完)