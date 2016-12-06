芝加哥期市：CBOT大豆上涨，但收位低于日内高位

路透芝加哥12月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨，交易员称，受助于新的出口交易和亚洲棕榈油市场上涨。

豆粕和豆油期货也上涨。

美国农业部表示，民间出口商报告，销售19.8万吨2016/17销售年度美国大豆到中国，且销售37.8万吨2016/17及2017/18销售年度大豆到未知的目的地。