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市场报道 | 2016年 12月 7日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆上涨，但收位低于日内高位

路透芝加哥12月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨，交易员称，受助于新的出口交易和亚洲棕榈油市场上涨。

不过，大豆收位远低于日内高位，此前CBOT-1月大豆期货未能升穿11月28日触及的四个半月高位。

豆粕和豆油期货也上涨。

美国农业部表示，民间出口商报告，销售19.8万吨2016/17销售年度美国大豆到中国，且销售37.8万吨2016/17及2017/18销售年度大豆到未知的目的地。

马来西亚棕榈油期货周二触及四年半最高水准，此前数据显示，本月初产量下降。

1月大豆 收高4-1/4美分，报每蒲式耳10.47-3/4美元。

1月豆粕期货 升2.4美元，报每短吨321.9美元，1月豆油期货 上升0.15美分，报每磅37.82美分。

今日CBOT大豆预估成交量为243,191口，豆粕为107,010口，豆油为125,602口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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