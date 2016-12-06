芝加哥期市：CBOT大豆上涨，但收位低于日内高位

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥12月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨，交易员称，受助于新的出口交易和亚洲棕榈油市场上涨。
不过，大豆收位远低于日内高位，此前CBOT-1月大豆期货未能升穿11月28日触及的四个半月高位。
豆粕和豆油期货也上涨。
美国农业部表示，民间出口商报告，销售19.8万吨2016/17销售年度美国大豆到中国，且销售37.8万吨2016/17及2017/18销售年度大豆到未知的目的地。
马来西亚棕榈油期货周二触及四年半最高水准，此前数据显示，本月初产量下降。
1月大豆 收高4-1/4美分，报每蒲式耳10.47-3/4美元。
1月豆粕期货 升2.4美元，报每短吨321.9美元，1月豆油期货 上升0.15美分，报每磅37.82美分。
今日CBOT大豆预估成交量为243,191口，豆粕为107,010口，豆油为125,602口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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