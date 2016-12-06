加拿大股市：创18个月来最高收位，金融股领涨

路透多伦多12月6日 - 加拿大指标股指周二触及18个月来最高收位，满地可银行 业绩强劲，引领金融股上涨，为公债收益率上升引发金融股持续一个月的涨势增添动能。

加拿大第四大银行满地可银行劲升2.8%，该行的季度获利远超市场预期，因资本市场、美国个人和商业银行业务表现良好。

金融股上涨0.7%。多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高30.63点或0.2%，至15,125.80点，此为去年6月3日来最高收位。

该指数今年迄今攀升16%。

非必需性消费类股上涨0.5%，Magna International 攀升1.9%。

但S&P/TSX综合指数的10大类股中有七种下跌，能源股跌0.2%，因油价收低，为上周OPEC达成减产协议以来首次。