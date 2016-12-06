加拿大股市：创18个月来最高收位，金融股领涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多12月6日 - 加拿大指标股指周二触及18个月来最高收位，满地可银行 业绩强劲，引领金融股上涨，为公债收益率上升引发金融股持续一个月的涨势增添动能。
加拿大第四大银行满地可银行劲升2.8%，该行的季度获利远超市场预期，因资本市场、美国个人和商业银行业务表现良好。
金融股上涨0.7%。多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高30.63点或0.2%，至15,125.80点，此为去年6月3日来最高收位。
该指数今年迄今攀升16%。
非必需性消费类股上涨0.5%，Magna International 攀升1.9%。
但S&P/TSX综合指数的10大类股中有七种下跌，能源股跌0.2%，因油价收低，为上周OPEC达成减产协议以来首次。
必需性消费类股跌0.5%，材料股下滑0.4%。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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