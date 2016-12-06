《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月6日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 90.40 -0.59 -0.65 2041133 京东 25.83 -0.12 -0.46 4670778 新浪 70.59 -2.78 -3.79 1116412 搜狐 33.88 +0.56 +1.68 356631 网易 222.65 -3.52 -1.56 853935 百度 165.17 +0.85 +0.52 1279305 台湾 台湾积体电路 29.51 +0.49 +1.69 769295 联电 1.81 +0.03 +1.69 117582 日月光 5.38 +0.11 +2.09 83562 硅品精密 7.46 +0.15 +2.05 159412 和信超媒体 2.67 -0.01 -0.37 5091 友达 3.55 +0.00 +0.00 43838 中华电信 33.12 +0.12 +0.36 66029 台湾国际航电 51.52 -0.61 -1.17 1276084 香港 中国移动 54.21 -0.06 -0.11 90018 中国联通 12.19 +0.03 +0.25 65250 中国电信 47.78 -0.37 -0.77 8118 中芯国际 6.59 +0.15 +2.33 15820 电讯盈科 5.86 +0.12 +2.04 632 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻； 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。