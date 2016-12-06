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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          90.40    -0.59    -0.65   2041133
    京东                25.83    -0.12    -0.46   4670778
    新浪              70.59    -2.78    -3.79   1116412
    搜狐              33.88    +0.56    +1.68    356631
    网易             222.65    -3.52    -1.56    853935
    百度             165.17    +0.85    +0.52   1279305
    
    台湾
    台湾积体电路       29.51    +0.49    +1.69    769295
    联电                1.81    +0.03    +1.69    117582
    日月光              5.38    +0.11    +2.09     83562
    硅品精密           7.46    +0.15    +2.05    159412
    和信超媒体         2.67    -0.01    -0.37      5091
    友达                3.55    +0.00    +0.00     43838
    中华电信           33.12    +0.12    +0.36     66029
    台湾国际航电      51.52    -0.61    -1.17   1276084
    
    香港
    中国移动           54.21    -0.06    -0.11     90018
    中国联通           12.19    +0.03    +0.25     65250
    中国电信           47.78    -0.37    -0.77      8118
    中芯国际            6.59    +0.15    +2.33     15820
    电讯盈科         5.86    +0.12    +2.04       632
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻； 审校 戴素萍)

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