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市场报道 | 2016年 12月 7日 星期三 06:18 BJT

《美国重要政经日程》--12月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1500 - 劳工部公布10月职缺和劳动力流动调查

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据

1600 - 农业部公布月度牲畜和肉类贸易数据

　-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量数据

2000 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布10月消费者分期信贷(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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