金砖国家：12月6日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月5日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.88%，报861.49点。
中国股市：沪综指缩量小幅收跌，利空因素逐渐消化大盘走势趋稳
中国汇市：购汇汹涌人民币涨幅收窄，离岸流动性缓解资金利率回落
香港股市：收升，投资者摆脱意大利公投影响
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巴西股市：Bovespa指数上涨，受助于全球最大的牛肉出口商JBS SA 涨势。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.1%，报61,088.245点。
巴西汇市：雷亚尔下跌，因最高法决定让参议院主席下台，令人担心撙节措施的批准可能延后。雷亚尔兑美元 收报3.4159/66，上日收报3.4286/94。
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南非股市：全线下跌，推动指标股指跌至近10个月最低点，因金属价格下跌打压权重矿业类股。指标Top-40指数 收盘下跌1.78%，报42,422.36点；大盘综合指数 收盘下跌1.56%，报48,935.9点。
南非汇市：兰特反弹至近一个月最高，因美元下跌
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印度股市：连续第二个交易日收高，印度央行将在周三召开货币政策会议，降息预期提振人气。BSE指数 收盘上涨0.17%，报26,392.76点；NSE指数 收盘上涨0.18%，报8,143.15点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.9，上日收报68.21。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.85%，报1,059.97点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.85%，报557.71点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.08%，报63.8725；卢布兑欧元 升值0.32%，报68.4325。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。