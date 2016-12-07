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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 08:00 BJT

金砖国家：12月6日股汇市收盘纵览

路透12月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月5日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.88%，报861.49点。

中国股市：沪综指缩量小幅收跌，利空因素逐渐消化大盘走势趋稳

中国汇市：购汇汹涌人民币涨幅收窄，离岸流动性缓解资金利率回落

香港股市：收升，投资者摆脱意大利公投影响

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巴西股市：Bovespa指数上涨，受助于全球最大的牛肉出口商JBS SA 涨势。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.1%，报61,088.245点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，因最高法决定让参议院主席下台，令人担心撙节措施的批准可能延后。雷亚尔兑美元 收报3.4159/66，上日收报3.4286/94。

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南非股市：全线下跌，推动指标股指跌至近10个月最低点，因金属价格下跌打压权重矿业类股。指标Top-40指数 收盘下跌1.78%，报42,422.36点；大盘综合指数 收盘下跌1.56%，报48,935.9点。

南非汇市：兰特反弹至近一个月最高，因美元下跌

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印度股市：连续第二个交易日收高，印度央行将在周三召开货币政策会议，降息预期提振人气。BSE指数 收盘上涨0.17%，报26,392.76点；NSE指数 收盘上涨0.18%，报8,143.15点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.9，上日收报68.21。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.85%，报1,059.97点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.85%，报557.71点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.08%，报63.8725；卢布兑欧元 升值0.32%，报68.4325。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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