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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 06:37 BJT

****澳新经济指标预测--12月7日-12月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值
    
    12月5日当周
    
    12月6日(二)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                         11月        --           45.9
 
    
    12月7日(三)
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季     +0.3%         +0.5%
 
                              (较上年同期)                   +2.5%         +3.3%
    
    12月8日(四)
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)            10月      逆差8     逆差12.27
                       进口                                    --          -1.0%
                       出口                                    --          +2.0%
 
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)              11月        --          +0.6%
                             (较上年同期)                      --          +4.2%
    
    12月9日(五)
    0030 澳洲房屋融资                              10月      -1.0%         +1.6%
             投资性房屋融资                                    --          +4.6%
    
    12月12日当周
    
    12月12日(一)
    2145 新西兰制造业销售(较前季)                 第三季       --          +2.8%
    
    12月13日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                       11月        --            正6
                企业信心指数                                   --            正4
    0030 澳洲房价指数                             第三季       --          +2.0%
    2230 澳洲新车销量(较前月)                      11月        --          -2.4%
    
    12月13-14日
    2330 澳洲消费者信心指数(较前月)                12月        --          -1.1%
    
    12月14日(三)
    2130 新西兰制造业表现指数                      11月        --           55.2
    (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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