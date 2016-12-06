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市场报道 | 2016年 12月 7日 星期三 07:46 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月7日-12月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
       
    12月5日当周

    12月7日(三)
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         417.2
                抵押贷款再融资指数                                --       1,469.9
    1500 加拿大央行利率决议                            --        0.5%         0.5%
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    10月       550         548.6
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                       10月    增加190    增加192.9
    
    12月8日(四)
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                     11月      19.12        19.29
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                       10月      -0.7%        -7.0%
    1330 加拿大产能利用率                            第三季       --         80.0%
    1330 加拿大新屋价格指数                           10月      +0.2%        +0.2%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月3日当周      25.8         26.8
                 四周均值(万人)                                   --         25.15
                 续请失业金人数(万人)           11月26日当周    205.9        208.1
    
    12月9日(五)
    1500 美国密西根大学消费者信心指数             12月初值       94.5         93.8
                             现况指数                           108.5        107.3
                             预期指数                            87.0         85.2
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)              10月修正值     -0.4%        -0.4%
             趸售销售(较前月)                          10月     +0.5%        +0.2%
    
    12月12日当周
    
    12月12日(一)   
    1900 美国联邦预算(亿美元)                         11月        --       赤字440
    
    12月13日(二)
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       11月        --         94.90
    1330 美国进口物价(较前月)                         11月       持平        +0.5%
             出口物价(较前月)                                   -0.2%        +0.2%
    
    12月14日(三)
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)  11月        --         +0.8%
                                        (较前月)                +0.1%         持平
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)               --         +1.2%
                                       (较前月)                 +0.2%        -0.2%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)         --         +1.6%
                                             (较前月)             --         -0.1%
    1330 美国零售销售(较前月)                         11月      +0.5%        +0.8%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.5%        +0.8%
    1415 美国工业生产(较前月)                         11月      -0.1%         持平
             产能利用率                                         75.1%        75.3% 
             制造业产出(较前月)                                 +0.2%        +0.2% 
    1500 美国企业库存(较前月)                         10月      -0.2%        +0.1%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        12月        --         55.22
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      12月        --         49.78
    1900 美国联邦基金利率目标                          --         --           --
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞；审校 徐文焰)

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