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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 06:24 BJT

****日韩经济指标预测--12月8日-12月15日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    12月5日当周
    
    12月7日(三)
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)           10月 盈余15,772   盈余18,210    
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率          第三季修正值  +2.4%        +2.2%
             GDP(较前季)                                      +0.6%        +0.5%    
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周        --     买超1,123 
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      买超3,305 
    
    12月7-8日
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)               11月        --         +2.4%    
    
    12月8日(四)
    0500 日本服务业景气判断指数                     11月        --          49.3        
    2350 日本大型制造业景气判断指数                第四季       --         正2.9  
    
    12月9日(五)
    暂无重要经济数据。  
    
    12月12日当周
    
    12月11日(日)
    2350 日本机械订单(较前月)                       10月        --         -3.3%
                     (较上年同期)                               --         +4.3%
    
    12月11-12日
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   11月        --         -0.1%
                         (较上年同期)                           --         -2.7%
    
    12月12日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    12月13日(二)    
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                   11月        --         -1.6%
             进口物价(较上年同期)                               --         -0.6%
    2300 韩国失业率                                 11月        --          3.7%
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数       第四季        --           正6
                     大型非制造业景气判断指数                   --          正18
                     小型制造业景气判断指数                     --           负3
                     小型非制造业景气判断指数                   --           正1
                     大型企业资本支出预估                       --         +6.3%
                     小型企业资本支出预估                       --         -9.0%
    
    12月14日(三)
    0300 韩国L货供额                                10月        --         +7.9%
    0430 日本工业生产(修正值)                       10月        --         +0.1%
             产能利用率指数(较前月)                             --         -2.0%
    
    12月15日(四)    
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)       12月初值       --          51.3
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  11月修正值       --        顺差80
                出口(较上年同期)                                --         +2.7%
                进口(较上年同期)                                --        +10.1%
     --  韩国央行利率决定                           12月        --         1.25%
    (完)

      
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