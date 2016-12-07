《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月7日

路透12月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7554 港元 ) 美国股市周二走高，道琼工业指数 收高35.54点，或0.18%，至19,251.78点，因电信巨擘美国电话 电报公司(AT&T) 和威瑞森通讯 上涨，银行股延续了大选后的升势，帮助道琼工业指数再创纪录最 高收位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 131.430 -0.19 18765 10.193 0.13 中国铝业 11.700 1.21 8016 3.630 0.26 中国移动 54.210 -0.11 90018 84.084 0.40 中国人寿 14.400 2.78 88962 22.336 0.16 中石油 70.760 -0.20 16965 5.488 -0.58 中石化 71.170 -0.03 25372 5.520 -0.01 汇丰控股 41.620 4.42 4701771 64.556 1.82 中电信 47.780 -0.77 8118 3.706 0.69 中国联通 12.190 0.25 65250 9.454 -0.28 兖州煤业 6.960 0.14 2497 5.398 0.33 华能国际 25.470 1.03 8385 4.938 -0.64 南方航空 28.370 -1.12 1427 4.400 0.01 东方航空 23.350 -1.81 4523 3.622 0.33 中芯国际 6.590 2.33 15820 1.022 -0.76 （完） (整理 梁慧仪)