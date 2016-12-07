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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 08:07 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月7日

路透12月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7554
港元 )
    
    美国股市周二走高，道琼工业指数 收高35.54点，或0.18%，至19,251.78点，因电信巨擘美国电话
电报公司(AT&T) 和威瑞森通讯 上涨，银行股延续了大选后的升势，帮助道琼工业指数再创纪录最
高收位。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              131.430     -0.19       18765       10.193      0.13
 中国铝业                            11.700      1.21        8016        3.630       0.26
 中国移动                            54.210      -0.11       90018       84.084      0.40
 中国人寿                            14.400      2.78        88962       22.336      0.16
 中石油                              70.760      -0.20       16965       5.488       -0.58
 中石化                              71.170      -0.03       25372       5.520       -0.01
 汇丰控股                            41.620      4.42        4701771     64.556      1.82
 中电信                              47.780      -0.77       8118        3.706       0.69
 中国联通                            12.190      0.25        65250       9.454       -0.28
 兖州煤业                            6.960       0.14        2497        5.398       0.33
 华能国际                            25.470      1.03        8385        4.938       -0.64
 南方航空                            28.370      -1.12       1427        4.400       0.01
 东方航空                            23.350      -1.81       4523        3.622       0.33
 中芯国际                            6.590       2.33        15820       1.022       -0.76
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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