《中国报摘》--中国证券报12月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--继5日暂停前海人寿万能险业务后，保监会近日将派出两个检查组分别进驻前海人寿和恒大人寿。业内人士指出，随着万能险监管趋严及二级市场举牌股遭受重挫，部分中小保险公司或面临现金流压力和偿付能力充足率压力，不排除卖股求存的可能。未来，二级市场举牌行为将进一步被抑制，险资并购基金化或成新趋势。
* 其他:
--财政部、国家税务总局发布《关于落实降低企业杠杆率税收支持政策的通知》，指出企业符合税法规定条件的股权（资产）收购、合并、债务重组等重组行为，可按税法规定享受企业所得税递延纳税优惠政策。
--发改委、商务部、人民银行、外汇局四部门负责人就当前对外投资形势下中国相关部门将加强对外投资监管答记者问时指出，监管部门密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资的倾向，以及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等类型对外投资中存在的风险隐患，建议有关企业审慎决策。
--中证中小投资者服务中心向上海、湖南、广东三个试点区域的11家上市公司发送股东建议函，督促其修改公司章程，完善公司治理水平，切实维护中小投资者合法权益。这是继首批向166家公司发出股东建议函之后，投服中心发出的第二批股东建议函。
--全国社保基金理事会发布21家基本养老保险基金证券投资管理机构。据测算，全国各地的养老金总量合计近4万亿元人民币，养老金入市保值增值的需求已经呼唤多年，而今终于成行。
--据PE/VC人士透露，合伙企业跨境投资在备案和购汇环节遇到限制，这与国家外汇管理局有关表态相呼应。业内人士预计，仅12月份，就可能有200亿到400亿规模潜在或在途的PE/VC跨境并购基金“停摆”，且可能要给境外卖家支付高价“分手费”。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李铮; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。