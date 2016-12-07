《中国报摘》--中国证券报12月7日

* 头版头条:

--继5日暂停前海人寿万能险业务后，保监会近日将派出两个检查组分别进驻前海人寿和恒大人寿。业内人士指出，随着万能险监管趋严及二级市场举牌股遭受重挫，部分中小保险公司或面临现金流压力和偿付能力充足率压力，不排除卖股求存的可能。未来，二级市场举牌行为将进一步被抑制，险资并购基金化或成新趋势。

* 其他:

--财政部、国家税务总局发布《关于落实降低企业杠杆率税收支持政策的通知》，指出企业符合税法规定条件的股权（资产）收购、合并、债务重组等重组行为，可按税法规定享受企业所得税递延纳税优惠政策。

--发改委、商务部、人民银行、外汇局四部门负责人就当前对外投资形势下中国相关部门将加强对外投资监管答记者问时指出，监管部门密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资的倾向，以及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等类型对外投资中存在的风险隐患，建议有关企业审慎决策。

--中证中小投资者服务中心向上海、湖南、广东三个试点区域的11家上市公司发送股东建议函，督促其修改公司章程，完善公司治理水平，切实维护中小投资者合法权益。这是继首批向166家公司发出股东建议函之后，投服中心发出的第二批股东建议函。

--全国社保基金理事会发布21家基本养老保险基金证券投资管理机构。据测算，全国各地的养老金总量合计近4万亿元人民币，养老金入市保值增值的需求已经呼唤多年，而今终于成行。