企业并购：威瑞森通讯将29个数据中心作价36亿美元出售给Equinix

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
威瑞森通讯在2011年以14亿美元收购了数据中心公司Terremark Worldwide。
威瑞森通讯正以48.3亿美元收购雅虎，并在去年以44亿美元收购美国线上(AOL)，通过这些备受瞩目的收购转向移动视频和广告业务。
路透今年稍早报导，威瑞森通讯已启动出售数据中心资产的程序。
Equinix股价周二收盘跌0.8%至329.49美元，威瑞森通讯涨1.2%报50.36美元。(完) (编译 张荻/汪红英；审校 戴素萍/杜明霞)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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