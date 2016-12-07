企业并购：威瑞森通讯将29个数据中心作价36亿美元出售给Equinix

威瑞森通讯在2011年以14亿美元收购了数据中心公司Terremark Worldwide。

威瑞森通讯正以48.3亿美元收购雅虎，并在去年以44亿美元收购美国线上(AOL)，通过这些备受瞩目的收购转向移动视频和广告业务。

路透今年稍早报导，威瑞森通讯已启动出售数据中心资产的程序。

Equinix股价周二收盘跌0.8%至329.49美元，威瑞森通讯涨1.2%报50.36美元。(完) (编译 张荻/汪红英；审校 戴素萍/杜明霞)