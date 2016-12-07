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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 08:19 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月7日-12月14日

路透12月7日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期   时间   国家     规模    发行细节
 12/7          英国             标售2047年7月22日到期的新传统公
                                债
 12/7          德国             标售两年期公债
 12/7          日本             标售六个月期贴现国库券
 12/7          葡萄牙           标售国库券
 12/7          西班牙           标售六个月和12个月期国库券
 12/8          日本             标售三个月期贴现国库券
 12/8          日本             标售30年期公债
                                
 12/12         美国             发售三年期公债
 12/12         美国             发售10年期公债
 12/12         意大利           标售国库券
 12/13         美国             发售30年期公债
 12/13         意大利           标售中长期公债
 12/13         日本             标售五年期公债
 12/13         西班牙           标售三个月和九个月期国库券
 12/14         英国             标售票息1½%、2026年到期的公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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