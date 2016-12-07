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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 08:25 BJT

《全球汇市》欧元和美元横向盘整，市场聚焦欧洲央行会议

加元兑美元 结束三日连涨，隔夜收低，最新持平报1.3276加元。
    
    加元兑美元周一曾飙升至六周高位1.3236加元，因油价在石油输出国组织(OPEC)上周达
成减产协议后大涨。
    
    澳元 涨0.1%至0.7471，拾回了上日的部分跌幅，此前澳洲央行维持利率不变，
但对经济增长前景持谨慎态度。    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0713  1.0717  -0.04  -1.35  1.0860
    美元/日圆            114.14  113.98  +0.14  -5.12  120.30
    欧元/日圆         122.30  122.19  +0.09  -6.26  130.47
    美元/瑞郎            1.0099  1.0100  -0.01  +0.81  1.0018
    英镑/美元            1.2663  1.2675  -0.09 -14.08  1.4738
    美元/加元            1.3272  1.3275  -0.02  -4.10  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8859  6.8861  -0.00  +4.84  6.5680
    澳元/美元            0.7465  0.7460  +0.07  +2.61  0.7275
    新西兰元/美元        0.7110  0.7118  -0.11  +4.18  0.6825
    澳元/日圆         85.170  85.020  +0.18  -2.80  87.620
    新西兰元/日圆     81.170  81.140  +0.04  -0.99  81.980
    英镑/日圆         144.59  144.52  +0.05 -18.41  177.22
    澳元/新西兰元     1.0492  1.0475  +0.16  -1.61  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 汪红英/陈宗琦/徐文焰/王琛/李婷仪/戴素萍/龚芳)

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