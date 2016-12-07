《全球汇市》欧元和美元横向盘整，市场聚焦欧洲央行会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
加元兑美元 结束三日连涨，隔夜收低，最新持平报1.3276加元。 加元兑美元周一曾飙升至六周高位1.3236加元，因油价在石油输出国组织(OPEC)上周达 成减产协议后大涨。 澳元 涨0.1%至0.7471，拾回了上日的部分跌幅，此前澳洲央行维持利率不变， 但对经济增长前景持谨慎态度。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0713 1.0717 -0.04 -1.35 1.0860 美元/日圆 114.14 113.98 +0.14 -5.12 120.30 欧元/日圆 122.30 122.19 +0.09 -6.26 130.47 美元/瑞郎 1.0099 1.0100 -0.01 +0.81 1.0018 英镑/美元 1.2663 1.2675 -0.09 -14.08 1.4738 美元/加元 1.3272 1.3275 -0.02 -4.10 1.3839 美元/离岸人民币 6.8859 6.8861 -0.00 +4.84 6.5680 澳元/美元 0.7465 0.7460 +0.07 +2.61 0.7275 新西兰元/美元 0.7110 0.7118 -0.11 +4.18 0.6825 澳元/日圆 85.170 85.020 +0.18 -2.80 87.620 新西兰元/日圆 81.170 81.140 +0.04 -0.99 81.980 英镑/日圆 144.59 144.52 +0.05 -18.41 177.22 澳元/新西兰元 1.0492 1.0475 +0.16 -1.61 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 汪红英/陈宗琦/徐文焰/王琛/李婷仪/戴素萍/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。