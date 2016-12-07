《香港报摘》--经济日报12月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--三大券商月内和唱＂圣诞钟买滙丰＂，高盛最牛目标价更直指70港元。券商现时看好滙丰 ，主要有三大因素：明年再有回购行动；美国加息利好收入及高资本可维持高派息。
**其他**
--深圳最大科网股海康威视 称，公司过去一年间已积极准备引入外资投资者，包括主动向外路演、刊发英文年报，认为深港通能增加公司国际知名度，长远而言会重新考虑来港上市。
--由内地财政部发行的零售国债，市传本周五开售，总额20亿元人民币。面对港银争相加人民币定存息，市场料国债票息要力保去年3.45厘，才可逆市具竞争力。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。