版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 08:24 BJT

《香港报摘》--经济日报12月7日

**头版头条**

--三大券商月内和唱＂圣诞钟买滙丰＂，高盛最牛目标价更直指70港元。券商现时看好滙丰 ，主要有三大因素：明年再有回购行动；美国加息利好收入及高资本可维持高派息。

**其他**

--深圳最大科网股海康威视 称，公司过去一年间已积极准备引入外资投资者，包括主动向外路演、刊发英文年报，认为深港通能增加公司国际知名度，长远而言会重新考虑来港上市。

--由内地财政部发行的零售国债，市传本周五开售，总额20亿元人民币。面对港银争相加人民币定存息，市场料国债票息要力保去年3.45厘，才可逆市具竞争力。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐