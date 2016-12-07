《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--景气回温，银行先知。据银行局公布的最新统计，银行放款从7月开始，已连续四个月大幅增加，共计增加4,098亿台币，其中大部分是企业周转金及购置不动产的放款，显示企业营运及投资资金需求转强，景气回温确立。
--为延揽白领优秀人才来台，行政院拟以专法量身打造，国发会昨日提出〞外国专业人才延揽及雇用法〞，涵盖居留、退休、工作证、保险、子女安排等，以特别法保障吸引外籍白领人才，其中白领人才来台工作出生婴儿不必等待期可立即享健保，另外财政部并将给予薪资所得综所税三年减半税负优惠。
*经济日报：
--立法院在争议声中三读通过劳基法修正案，增订七天中应有两天休息，全面落实周休二日，劳工休息日加班费以及特休假天数都大幅提高；此外调整劳工公定假日与公务人员相同，明年起全台湾休假一致。
--都市更新的推案大爆发，过去六年来，建商洽谈的都更案，从年底到明年进入收割期，推升明年都更案将挑战千亿台币的案量。其中，位于新庄区总销220亿台币的全台最大自办都更案最快本月底公开，。
--科技部长杨弘敦表示，台积电 拟投资5,000亿台币在3至5奈米最新制程，需要土地约50至80公顷，希望在2022年量产，科技部将协助落脚在南科高雄园区，并协商相关单位，全力解决用水、用电、土地及空污排放权等投资障碍。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。