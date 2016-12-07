《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月7日

*工商时报：

--景气回温，银行先知。据银行局公布的最新统计，银行放款从7月开始，已连续四个月大幅增加，共计增加4,098亿台币，其中大部分是企业周转金及购置不动产的放款，显示企业营运及投资资金需求转强，景气回温确立。

--为延揽白领优秀人才来台，行政院拟以专法量身打造，国发会昨日提出〞外国专业人才延揽及雇用法〞，涵盖居留、退休、工作证、保险、子女安排等，以特别法保障吸引外籍白领人才，其中白领人才来台工作出生婴儿不必等待期可立即享健保，另外财政部并将给予薪资所得综所税三年减半税负优惠。

*经济日报：

--立法院在争议声中三读通过劳基法修正案，增订七天中应有两天休息，全面落实周休二日，劳工休息日加班费以及特休假天数都大幅提高；此外调整劳工公定假日与公务人员相同，明年起全台湾休假一致。

--都市更新的推案大爆发，过去六年来，建商洽谈的都更案，从年底到明年进入收割期，推升明年都更案将挑战千亿台币的案量。其中，位于新庄区总销220亿台币的全台最大自办都更案最快本月底公开，。

--科技部长杨弘敦表示，台积电 拟投资5,000亿台币在3至5奈米最新制程，需要土地约50至80公顷，希望在2022年量产，科技部将协助落脚在南科高雄园区，并协商相关单位，全力解决用水、用电、土地及空污排放权等投资障碍。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。