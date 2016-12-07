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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 08:38 BJT

《香港报摘》--信报12月7日

**头版头条**

--摩根士丹曾于今年2月把汇控 评级下调至＂减持＂，昨日转为唱好，认为汇控亚太区贷款增长好转并能受惠美国加息，股价却落后同业，因此调高其目标价21%至64港元。

**其他**

--投行花旗预料，明年香港住宅楼价将下跌15%，豪宅楼价则回落10%，惟在需求持续支撑下，长远楼价将会回稳，政府不可能撤销＂辣招＂。

--内地胶合板生产商大森控股（新股编号＂1580＂）今天起招股，以每股0.6至0.9港元发行1.8亿股，料本月19日主板挂牌。而信息科技服务供应商元力控股拟主板上市，并已上载初步销售文件。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)

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