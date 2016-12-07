《香港报摘》--信报12月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--摩根士丹曾于今年2月把汇控 评级下调至＂减持＂，昨日转为唱好，认为汇控亚太区贷款增长好转并能受惠美国加息，股价却落后同业，因此调高其目标价21%至64港元。
**其他**
--投行花旗预料，明年香港住宅楼价将下跌15%，豪宅楼价则回落10%，惟在需求持续支撑下，长远楼价将会回稳，政府不可能撤销＂辣招＂。
--内地胶合板生产商大森控股（新股编号＂1580＂）今天起招股，以每股0.6至0.9港元发行1.8亿股，料本月19日主板挂牌。而信息科技服务供应商元力控股拟主板上市，并已上载初步销售文件。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。