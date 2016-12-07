中国保险：应完善宏观审慎评估框架，实现险资运用风险全覆盖--央行官员

路透北京12月7日 - 中国金融时报周三刊登央行官员分析文章指出，对于保险资金运用风险的防范已经不仅仅局限于单个公司的偿付和风险蔓延，因此须从宏观审慎的角度对保险资金运用风险进行分析，并建立适合中国现状且与国际接轨的系统性风险监管框架。

中国央行长沙中支副行长等撰写的题为“宏观审慎视角下保险资金运用风险研究”的文章并称，由于中国保险资金运用具有风险交叉及顺周期性特点，应加强金融监管部门合作，对不同行业的同类业务，统一监管规则和政策，避免监管套利；同时，完善宏观审慎政策系统性风险评估框架，实现保险资金运用风险监管的全覆盖。

文章指出，从行业维度分析，中国保险资金运用面临风险。一方面，当前债券市场信用违约，以及银行理财产品、信托产品违约风险上升令保险投资面临的市场风险更加突出；保险公司作为基金、股票市场的重要机构投资者，其投资收益与资本市场关联度提高。

此外，也需警惕在险资投资组合中占比近30%的另类投资带来的高风险，以及近年保险资金境外投资步伐加速，也面临诸多境外投资的不确定性。

文章称，2006年-2015年，中国保险资金运用余额由1.78万亿元增长至11.18万亿元，平均增速为23.36%。其间保险资金运用结构配置不断变化。银行存款占比由33.67%降至21.78%，债券类资产占比由47.92%降至34.39%；权益类资产及非标资产比例明显上升，股票和基金占比由5.13%上升至15.18%，其他投资占比由13.28%上升至28.65%。

值得注意的是，在行业竞争日益加剧，各家保险公司承保利润不断降低甚至亏损的情况下，投资收益逐渐成为保险公司的主要盈利点。其中，权益类资产对投资收益贡献显着，是拉高投资收益率的主要因素。

文章并强调，从时间维度上看，险资运用的资产负债期限错配压力较大。数据显示，2013年-2015年，保险业15年以上的资产负债缺口分别为2.45万亿元、2.97万亿元和5.4万亿元，缺口逐步扩大，且增速逐年加快。从当前利率情况来看，负债增长将不断超过资产增长，保险公司再投资难度也将越来越大。

文章建议，鉴于上述保险资金运用面临的风险，监管机构之间应该加强合作，对跨市场、跨行业的金融行为实施穿透式监管；对于不同行业的同类型业务，统一监管规则和政策，避免监管套利，不同金融监管部门之间也应加强信息的共享，完善金融业综合统计制度。

同时，充分考虑保险资金运用跨行业、跨市场、跨国界风险，延伸传统的监管边界，将险资运用情况及其涉及领域现有或潜在风险因素纳入宏观审慎政策系统性风险评估体系，通过全方位的定量评估，实现保险资金运用风险监管的全覆盖。