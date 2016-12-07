《中国报摘》--其他报纸重要消息12月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--工信部、公安部等八部门再度联手，从2016年12月至2017年4月，在全国开展打击稀土违法违规行为专项行动，严厉打击稀土非法开采、整治以“综合利用为名”变相加工非法矿产品、严格规范稀土产品交易、追查低价出口稀土产品来源、检查地方监管职责落实情况。
--广东银监局下发《关于加强交叉金融产品业务、与非持牌金融机构合作业务风险监管的通知》，明确银行自有资金、理财资金投资要穿透至底层资产并加强投后管理，严禁理财资金违规进入房地产领域，禁止银行将非持牌金融机构列为同业合作交易对手，严禁银行资金购买非持牌金融机构非公开发行的融资产品。
--《“十三五”电子商务发展规划》已制定完成，近期将由商务部等部委联合发布。其中，加快电子商务进农村、鼓励电子商务进社区、推进跨境电子商务发展等，列为“十三五”期间突出发展的重点领域。
**证券时报**
--截至11月底，中国绿色债券累计发行量已经突破1,800亿元人民币，稳居全球第一。人民银行研究局首席经济学家马骏表示，应从强化环境信息披露等五方面来培育绿色机构投资者。
--渤海金控 披露，已向全资子公司渤海租赁增资156亿元，增资后渤海租赁注册资本变更为218.7亿元，跻身行业榜首。
--华谊兄弟 拟重组新三板公司英雄互娱(430127)告吹。公司将于12月7日起复牌。华谊兄弟原拟以发行股份的方式购买北京英雄互娱科技股份有限公司20%股权，加码移动电竞领域。
***21世纪经济报道*
--江苏省政府出台了降低实体经济企业成本的21条措施。这是江苏省2016年以来第二次出台相关意见。今年2月份的“首次减负”，为江苏实体经济企业降低成本超过900亿元，预计2016年全年将超过1,000亿元。
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。