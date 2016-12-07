《香港报摘》--其他报纸重要消息12月7日

**明报**

--虽然恒大 用作收购万科 A股的主力恒大人寿最近遭中保监点名批评，但恒大增持万科的步伐似乎并没因此停下。在H股战线上，近期正与恒大洽商筹组证券公司的威华达 旗下万赢证券，本月初开始对万科H股持仓骤增，目前已持逾620万股，相当于市值逾1.3亿港元。

**苹果日报**

--中策集团 旗下证券行中策富汇上月初频频增持万科 H股，外界指这是为与恒大 主席许家印＂里应外合＂扫货。中策主席柯清辉回应指，中策只是代客买货，亦无正面回应是否与许家印合作扫货。

**东方日报**

--美联集团 宣布，每持有一股美联集团的股东，将获派五股美联工商舖 已发行股份，涉及35.9亿股，占美联工商舖26.2%已发行股份，以美联工商舖昨日收市价计，分派股份价值1.58亿港元。（完）

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