《香港报摘》--其他报纸重要消息12月7日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--虽然恒大 用作收购万科 A股的主力恒大人寿最近遭中保监点名批评，但恒大增持万科的步伐似乎并没因此停下。在H股战线上，近期正与恒大洽商筹组证券公司的威华达 旗下万赢证券，本月初开始对万科H股持仓骤增，目前已持逾620万股，相当于市值逾1.3亿港元。
**苹果日报**
--中策集团 旗下证券行中策富汇上月初频频增持万科 H股，外界指这是为与恒大 主席许家印＂里应外合＂扫货。中策主席柯清辉回应指，中策只是代客买货，亦无正面回应是否与许家印合作扫货。
**东方日报**
--美联集团 宣布，每持有一股美联集团的股东，将获派五股美联工商舖 已发行股份，涉及35.9亿股，占美联工商舖26.2%已发行股份，以美联工商舖昨日收市价计，分派股份价值1.58亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。