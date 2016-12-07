港报财经评论：大市仍争持，汇丰见突破--经济日报12月7日

大市仍争持，汇丰见突破/ 林瑞芬

周一晚保监会突然发布资讯，停止前海人寿（宝能系旗下）万能险的新业务。同时，叫停前海人寿、恒大人寿等6家险企的互联保险业务。

市场人士认为以上的整改只是个开始，对险资的监管风暴仍将持续，部分险资通过收购上市公司股权，进而争夺公司控制权的事件，将受到严格监管。根据保监会披露的资料，万能险占据前海人寿收入超过80%，新措施犹如切断其现金流，料影响未来宝能系对上市公司的股权投资能力。

险资整顿下，对近数月陷于股权争夺战的万科（深000002）又迎来不明朗因素，市传证监会刘士余与力推深圳地铁入主万科的深圳市委书记马兴瑞进行会谈，相信空穴来风未必无因。万科后市股价存在大波动变数，H股昨收21.2元，跌2.3%。

总括而言，险资投入股市，乃配置资产所需，分散投资之法，相信监管也不可能一刀切断进入股市的渠道，只是未来会有合理的规范，避免上市公司沦为险资的资本炒作工具，对实业也没大裨益。上证料守于升轨3100，而阻于3300整固一番，争持势为月内发展的主要趋势，上证昨收3199，微跌0.2%。

国策而言，每年12月都是中央经济工作会议定调2017年工作重心的重要时刻，这对明年经济发展有一定启示作用。引述国泰君安预期，会议或定调明年工作重心更侧重防风险和结构改革，而增长目标的弹性可能加大，预计GDP目标由去年的6.5%至7.0%微调至6.5%左右，CPI目标保持在3%，M2目标由13%降至12%，财政赤字率目标由3%略增至3.5%。

关于货币政策，预计维持稳健货币政策基调，但执行上由比较宽松趋向中性，实际收紧。预计2017年广义信贷增速（社融+地方债券）由16%至17%之间下降到13%左右。财政政策更加积极，关注PPP的落实进展情况，但基建投资力度再加码的空间有限。

此外，国泰君安提出，预计2017年改革会提速，关注债转股、地方国企混改等。预计2017年继续实施供给侧结构性改革，五大任务仍会继续推进，不过侧重点有所变化，去杠杆可能放在更加重要位置。去杠杆方面，债转股可能发挥重要作用，目前也正在积极推进。地方国企混改，以及一带一路，农村土地改革预计会加快推进。

美国候任总统特朗普未正式坐上宝位，就破格与台湾的总统蔡英文通电话，试华底綫，加上对人民币币值指指点点，启示明年港股势必为中、美两地的关系疏离还是紧密而变得敏感不安，为判断明年港股走势一大难以预测的变数之一。美息月内被上调几可肯定，明年就加息的步伐、节奏，还是一个未知数。周一，就有三位美联储官员发表的公开讲话暗示，在市场人士对特朗普的财政政策有何影响尚存疑问之际，加息速度还存在不确定性。港股明年走向，可以是一念天堂，一念地狱，因此，在年尾将近之下，机构性投资者料大多抱观察心态，跟进大形势。

人民币中间价昨日上调295点至6.8575，为三周最高，跌势稍为回顺。港股暂时触底，但购买力不足，大市大升动力还是有欠缺，月内维持争持格局度过年结，下方守稳200天綫（现近21643），上面受阻于23000至23200。国指而言，上阻于10000，向下9300左右料有足够支持力。

在大市仍然反覆为主之际，蓝筹之中个别突出者，莫过于汇丰（00005）。正如之前指汇丰近月走势胜腾讯（00700），汇丰昨日创52周新高位，收报63.4元，升3.4%。腾讯则下跌0.05%至189.9元。汇丰的股价强势，一方面受惠于美国同类型银行股抽升所带动，另一方面，汇丰亦可能是中、港两地股市互联互通的受捧者。投资汇丰，不但流动性大易套现，亦可以作为对冲手上人币资产的分散投资组合。最新大摩就将汇丰的目标价由550便士（约54.35港元）调升至645便士（约63.7港元），预期2016年度及2017年度每股股息为0.51美元，6.5厘股息率可维持。

见走势图示，汇丰冲关63元密集阻力位，如能够于周内持续守稳其上确认有效突破，将顺延升浪，反覆挑战70元左右。（完）

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