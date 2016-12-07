《台湾重要政经日程》--12月7日-2017年10月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
=====================今日重要政经消息==============================
12/7(三)
--09:00 立法院审财政部预算案。
--09:00 2017经济与保险发展论坛。
--16:00 财政部公布11月出口数据，上月年增9.4%。
====================================================================
12/13(二)
--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。
12/14(三)
--央行标售300亿台币两年期定存单。
12/20(二)
--16:00 经济部公布11月外销订单年变动率，上月为年增0.3%。
12/22(四)
--08:30 主计总处公布11月季调后失业率，上月为3.90%。
12/23(五)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增3.70%。
--16:20 央行公布11月M2年增率，上月年增3.98%。
2017年
1/2(一)
--元旦连假，金融市场休市一日。
*1/5(四)
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.97%。
--16:20 央行公布12月外汇存底金额，上月为4,343.48亿美元。
1/27(五)-2/1(三)
--农历春节，金融市场休市。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。