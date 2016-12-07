港报财经评论：大行指挥棒舞动个股--信报12月7日

大行指挥棒舞动个股/ 陆文

外围完全消化意大利公投否决修宪的影响，欧美股市不跌反升，令连跌两个交易天的港股高开高走，在重磅金融及中资内险内银股造好下，恒指高见22746点，全日窄幅上落，收报22675点，升169点。大行的推介成为淡市下的指挥棒，沪深南下资金只有2.05亿元及5.2亿元人民币，国指收报9768点，升0.6%，全日成交额缩减至606.72亿元。市场一方面等待美国联储局下周议息结果及明年息口去向展望，加上内地进入季节性银根紧绌，图添短期市况及个股波动。基金年结前进行的投资组合重整，以有业绩依据的股份较有表现，而有盈利支持的传统经济股份较可取。

汇控（00005）升3.4%，收报63.4元，创一年新高；内险股受惠中保监加强对万能险产品监管，有助减低公司承担风险及成本，刺激国寿（02628）涨3.48%，是国指表现最佳成分股，财险（02328）升1.25%及太保（02601）升1.02%，内银股亦相对偏稳。另外，汽车板块因销量理想再有追捧，不过普遍较今年高位已有回吐现象。

汇控成为昨天大市上升领头羊，作为笔者昨天在＂每周一击＂推介的股份，适逢大摩以摩笛＂吹捧＂，把汇控的投资评级一举由减持上调至增持，目标价由53元升至64元，相对预测2019年每股有形资产净值1.1倍，指其亚太地区贷款增长理想令收入前景改善，而息率上调可改善其净息差表现；虽然现价估值不平，但派息稳定可减低下行风险，与笔者推介有异曲同工之妙。汇控目前派息率约6.2%，约每股0.51美元，对内地中长线投资者或险企而言，面对人民币持续贬值，汇控派息率可受惠汇兑收益而回报更佳。

目前本港不少高息股，只要其核心业务以本地或海外为主，对内地长线寻找稳定派息回报的投资者具有吸引力，无论是恒生银行（00011）或是一批REITs，均可逢低吸纳，若读者未能及时吸纳，不妨等待美国加息后，大市调整才收集亦可。

年结将至，不少大行亦纷纷为其客户提供最新选股名单，除了有业绩支持者，亦正等待部分见谷底回升的周期性产业股，部分公司经历漫长的调整期，股价长期低迷已令投资者心死，导致货源短缺，并转入强者手上，一旦有业务或行业复苏概念发生，这类股份可望带来可观的投资回报。目前已见有个别大行提出相关的个股或产业推介，作为轮动＂换马＂对象。昨天所见，除了大摩推荐汇控，亦推介复星国际（00656），指其未来60日内股价上升机率达70%至80%，以反映公司以约30亿美元出售保险集团Ironshore，带来税后收益3.1亿美元。该股昨天收报11.68元，升4.29%。

其他大行亦有推介。德银发表报告，看好明年乾散货及运油轮业务，推介太平洋航运（02343）及中远海能（01138），前者更抽升14.1%。至于花旗报告指内地推动基建及去产能，看好内地资源股，以中国铝业（02600）为首选，评级由中性升至买入，目标价由2.92元升至4.7元，该股昨天收报3.62元，升2.26%。花旗亦维持金隅（02009）买入评级，由3.8元升至4.3元，以反映其华北水泥市场盈利有望改善，该股收报2.89元，无升跌。紫金（02899）亦属行业首选，花旗给予目标价3.6元，该股昨收报2.57元，升1.58%。而鞍钢（00347）持续受惠去产能，亦获花旗提升评级至买入，目标价看5.6元，该股昨收报4.46元，升1.6%。

濠赌股已成大行必推的板块，花旗报告指最近赌桌调查显示，中场最低平均投注金额为16722元，较11月份升1%，上调12月份博彩收入预测按年升4%至190亿澳门元；报告亦提及日本众议院日前通过赌场法案，首个赌场料在2023年落成，昨天炒日本赌股概念有所收敛，不过落后的澳博（00880）以一年新高收报6.59元，急涨6.98%，该股早前获高盛上调目标价至8元，评级调升至买入。至于新濠（00200）收12.44元，升2.3%、银娱（00027）收38元，升3.68%、永利澳门（01128）收14.02元，升2.94%。

尽管＂深港通＂交投淡静，却有一批半新股炒作炽热，膳源控股（01632）招股价2元，在过去连升5个交易天，昨收报14.52元，再飙42.8%。CMON（08278）炒作两个交易天，即市高见3.23元及低见0.97元的上市新低，收报1.03元，急泻65.4%。至于升幅较大的有中国罕王（03788）抽高33%，以及道和环球（00915）大涨29%；而上日急升的NIRAKU（01245）回吐8.45%，反映一批炒货源归边的庄家股依然活跃，不排除在年结前更多类似三四线股频繁异动，愿者上钓吧！（完）

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