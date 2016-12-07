港报社评：与其内斗损权威，不如明示选特首--信报12月7日

除了退休法官胡国兴之外，来届特首选举的几位热门人选都未肯正式宣布参与角逐，但枱底之下腿来脚往的暗中较劲似乎已经陆续浮现。最新事例是财政司司长曾俊华明言拒绝回答四名遭覆核资格的立法会议员提问，随之而来的是＂政府立场＂急速转变，特区政府最高级的几位官员予人各说各话的观感，甚至有人提出财爷或被陷于不义的可能。姑勿论事件肇因是梁班子内部沟通出现严重差错，抑或真的是为了特首选举而人事倾轧，对于政府的管治权威均见损害。

前日上午，曾俊华出席立法会财经事务委员会，本来只不过例行简报香港经济最新状况，可是他忽然宣读一份声明，表示政府已就四名议员刘小丽、罗冠聪、姚松炎和梁国雄展开法律程序，要求法官裁定他们的宣誓无效，在此情况下，律政司提供的法律意见是在法庭作出最终判决前，公职人员包括他本人，须跟随政务司司长于十月三十一日和十一月八日致立法会主席信件的立场，不会回应四人的问题和意见。

四名议员尚未取消资格，目前的身份仍然是经过宣誓就职的议员，虽然宣誓的有效性仍待法院裁决，但在立法会主席已批准过关之后，迄今没有人可以断定他们是拒绝或忽略宣誓并导致议席不保，拒绝回应他们的问题和意见难免被批评为于理不合。然而曾俊华一而再声称此乃根据＂政府立场＂和＂法律意见＂而来的做法，及至前日下午，政务司司长林郑月娥却又表明会回应所有议员的问题，马上令人摸不着头脑，所谓＂政府立场＂究竟是谁才说得准？到底＂法律意见＂有没有误导曾俊华？还是他自己过度解读？

一位财政司司长，一位政务司司长，理论上合作无间的队友，居然展示两种南辕北辙的做法，很难不让外界无限联想。尤其耐人寻味的是，昨日特首梁振英表示，事前不知道曾俊华拒绝回应四名议员提问的决定，否则会先在政府内部商量；他认为在具体处理上，不至于要拒绝答问，强调自己重视行政立法关系，除非迫不得已，不会有任何举措影响与立法会的关系。

梁振英事前不知，那么＂政府立场＂从何而来？姑且不论这个立场是对是错，政府三大巨头对于一个立场居然有截然不同的认知，反映队友之间毫无默契可言；也难怪有人怀疑，相关人等为了觊觎下届特首宝座，不惜决裂暗战。其实在较早之前的横洲事件中已见端倪，曾俊华虽然说＂永远同意上司＂（always agree with your boss），但他为了划清界线，声称自己从来没有参与元朗横洲分期建屋的发展计划，在记者会上更全程黑面，身体语言俨然告诉大家，＂永远同意上司＂并非由衷之言。

回归之后，政府内部将帅不和屡有所闻，前特首董建华与前政务司司长陈方安生就是显着例子，而且由此催生了实施至今的高官问责制，政策局局长的权力完全置于行政长官之下，防止大当家被二当家架空。现在的将帅不和，程度上比起董建华年代更加瞩目，因为牵涉到波谲云诡的特首选举，而且可能是将帅相争，内斗必然激烈化。

为了避免政府的管治权威继续受损，与其枱底暗中过招，不如明刀明枪上擂台一决雌雄，几位热门人选无谓再吞吞吐吐，明确宣布参选特首吧。曾俊华有意角逐的话，何须看＂灯＂驶，辞掉财爷之职，名正言顺振臂参选；梁振英有意连任的话，按法例毋须辞职，但也总该堂堂正正公告天下。投入选战当然少不免互相攻击，但人人都知道那是选举策略，跟政府高层各怀鬼胎的权力倾轧是两回事，起码不会影响政府的正常运作。

若问，下届特首选出来之后，怎样避免再出现将帅不和？那牵涉到筹组班子和制度改革，董建华讲过，缺乏政党支持是施政困难的其中一个原因。那么有意成为下届特首者，也好应在选举工程中，就这个重要的管治课题一抒己见。（完）

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