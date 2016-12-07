新债招标：中国铁路总公司10年债利率3.69%，20年期3.88%--业内人士

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月7日 - 业内人士周三透露，中国铁路总公司今日上午招标的今年第七期铁路建设债券，10年期品种中标利率3.69%，20年期中标利率3.88%；两期债对应投标倍数为2.27倍和2.31倍。
上述债券采用单一利率招标方式。10年期品种利率招标区间为2.80%-3.80%，20年期品种为2.96%-3.96%。
本次债券的分销期起始日、起息日和缴款日均为12月8日，牵头主承销商为中信证券和建设银行，联合主承销商包括交通银行、中信建投证券、中金公司和西南证券。
该期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。
以下为今年以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)：
10年期 20年期 30年期 招标 发行量 利率 倍数 发行量 利率 倍数 发行 利率 倍数 日 量 12/7 150 3.69% 2.27 50 3.88% 2.31 -- -- -- 11/22 150 3.35% 1.56 50 3.54 2.17 -- -- -- 11/8 150 3.10% 2.05 -- -- -- 50 3.53% 2.89 10/26 150 3.01% 2.53 -- -- -- 50 3.40% 3.93 10/14 150 3.00% 3.68 50 3.31% 4.52 -- -- -- 9/23 150 3.09% 3.06 50 3.38% 4.51 -- -- -- 9/14 150 3.15% 5.22 50 3.42% 5.55 -- -- --
经发改委同意，铁路总公司2016年债券募集资金用途部分调整。调整后2016年预计发行1,600亿元，其中 550亿元用于铁路建设项目，500亿元用于装备购置，550亿元用于债务结构调整。
1995年起至本期债券发行前，发行人共发行铁路建设债券11,887亿元，其中已兑付607亿元，尚未到期11,280亿元；中期票据2,450亿元，其中已兑付750亿元，尚未到期1,700亿元；短期融资券2,800亿元，全部已兑付；超短期融资券1,250亿元，其中已兑付1,100亿元，尚未到期150亿元。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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