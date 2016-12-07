建信期货：中国期指氛围渐趋谨慎，市场预计进入窄幅振荡整理期

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月7日的《期货日报》：
昨日两市交投氛围依然偏空，主要指数均在尾盘出现跳水情况，上证指数收盘跌0.16%报3199.65点，深成指跌0.04%报10779.77点，创业板指跌1%报2122.26点。两市成交量继续下滑，其中沪市成交量降幅明显，显示资金入场意愿不强。期指所有合约均收跌，各合约基差水平与前一交易日持平。
主力持仓方面，前20席位多空均减仓，其中空方减仓量均大于多方，空头对后市继续下跌保持谨慎。从总持仓量上看，前20席位在IF合约和IH合约上依然是多头占优，而IC合约空头占优，这表明IF和IH合约继续下跌的阻力较大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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