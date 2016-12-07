版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 09:02 BJT

建信期货：中国期指氛围渐趋谨慎，市场预计进入窄幅振荡整理期

以下内容节选自12月7日的《期货日报》：

昨日两市交投氛围依然偏空，主要指数均在尾盘出现跳水情况，上证指数收盘跌0.16%报3199.65点，深成指跌0.04%报10779.77点，创业板指跌1%报2122.26点。两市成交量继续下滑，其中沪市成交量降幅明显，显示资金入场意愿不强。期指所有合约均收跌，各合约基差水平与前一交易日持平。

　　主力持仓方面，前20席位多空均减仓，其中空方减仓量均大于多方，空头对后市继续下跌保持谨慎。从总持仓量上看，前20席位在IF合约和IH合约上依然是多头占优，而IC合约空头占优，这表明IF和IH合约继续下跌的阻力较大。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐