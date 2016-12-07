德盛期货：需求较旺支持大连铁矿石走高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月7日的《期货日报》：
近期，铁矿石期货价格大幅振荡，主力合约运行于550—600元/吨区间。从基本面来看，铁矿石市场呈现极强的垄断格局，四大铁矿石巨头扩大了市场份额，迫使国内接受其较高的定价。同时，国内钢厂对高品位铁矿石的需求较为旺盛。总体而言，铁矿石期货仍为上涨格局，但上涨的节奏需要观察资金的进出情况。
从铁矿石1705合约日线图看，12月1日和2日两次下跌，均在548.5元止跌，随后大幅反弹，因此，该价位成为短期的支撑点，上方阻力位为11月25日的收盘价613元。从较长的周期来看，铁矿石在500元/吨以上的区域仍为上涨格局。总体来说，由于市场对高品位铁矿石需求不减，铁矿石期货仍为上涨格局，但上涨的节奏需要观察资金的进出情况。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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