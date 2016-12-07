港报社评：政府是否正常运作，拒答原委必须厘清--明报12月7日

财政司长曾俊华一句＂不会回应这4位人士的问题＂，再一次折射政府高层貌合神离。曾俊华表示拒绝回答刘小丽、梁国雄、姚松炎及罗冠聪在立法会的提问，是律政司的法律意见，也是政府立场；惟特首梁振英强调，他和其他局长事前不知曾俊华会拒绝4人提问。特首和财政司长各说各话，已非首次，今次更关乎是否有人利用公职进行选举政治操作，损害行政与立法关系，牵涉政治诚信操守，不应视作等闲误会。虽然梁振英表示＂不想谈责任问题＂，但是市民有权利知道政府到底发生了什么事。

律政司上周入禀申请司法覆核，要求法院裁定刘小丽、梁国雄等4人的议员宣誓无效。曾俊华周一早上出席立法会财经事务委员会会议，突然表示律政司给＂我们＂的法律意见，是在最终判决前，＂公职人员包括我本人，需要跟随政务司司长在10月31日和11月8日致立法会主席的信件指出的立场，不会回应4名议员的问题和意见＂，此语一出，立即惹来建制和非建制派议员不满，部分非建制派议员更指称这是梁振英耍阴谋，＂跣曾俊华＂云云。不过，数小时之后事态峰回路转，政务司长林郑月娥致函立法会主席，表示＂政府将回应所有议员及声称以议员身分行事的人＂的提问。同日下午运房局官员出席房屋事务委员会会议时，面对刘小丽等议员提问一律有问必答。

此一转折，乃政府朝令＂午＂改，还是＂拒绝回答4位议员＂从来就不是政府立场？曾俊华解释，周一早上表达的是政府立场，林郑月娥下午与立法会内务委员会正副主席见面后，决定官员可回答刘小丽等4位议员提问，曾俊华说这是＂新的政府立场＂，＂我认同这个改变＂云云。可是梁振英昨天强调，曾俊华周一早上拒绝答问，他和其他局长事先不知道，如果事先知道，＂我们会在政府内部商量，我觉得不至到要拒绝这4位立法会议员的答问＂。梁振英这番话，等同认为曾俊华未经政府内部商量，就擅自决定拒绝回答4议员，还诉称这是＂政府立场＂。

横洲发展争议中，特首和财政司长亦曾被议员质疑＂为竞逐特首只顾内斗＂，互相推诿，貌合神离。梁振英一度表示，横洲发展的细节是由曾俊华任主席的土地供应督导委员会负责，财政司长办公室迅即划清界线，指分阶段发展横洲，并非土地供应督导委员会拍板，曾俊华亦从未出席特首主持的横洲发展专责小组会议。后来梁振英在记者会称，分阶段发展是由包括特首和财政司长的＂三司会＂知悉，即是指曾俊华也知情。

今次不回答议员提问事件，颇见相似之处，同样令市民联想到是否与特首选举有关，＂是否有人被跣＂、＂是否有人争着展示忠诚＂等阴谋论，任君猜度；与其揣测炒作，不如回归基本面，锁定疑问，寻求厘清事实。首先，去周六以来，律政司有否发出类似法律意见，若有，内容为何，向谁发出。梁振英昨天先后三度划清界线，表示＂曾俊华司长索取法律意见，以及决定在立法会不回答4位立法会议员的提问，他事前均不知悉，否则他必会在政府内部商量；因此不存在官员须各自演绎＂。言下之意，政府若收到律政司意见，必先统一口径，不会有理解偏差或误会。真相为何，必须厘清。

至于其他问责官员有否收到律政司的意见，遗憾的是未见任何官员清晰回答。例如记者一再追问运房局长张炳良，有否收到律政司的法律意见，张炳良避而不谈，仅称政府在处理相关法律诉讼的立场和前提下，＂我们都会回答＂会上议员的提问，＂我只能说我刚才所说的＂。张炳良和其他司局长有何难言之隐，连＂是＂或＂否＂如此简单的答案都说不出，市民很想知道。

曾俊华表示在周日收到律政司的法律意见。有心水清的记者追问，所谓法律意见，是律政司主动提出，还是政府要求研究。曾俊华仅答＂我不再说太多这方面的细节＂，同样叫人失望。立法会议员梁国雄昨天质疑曾俊华若要索取律政司意见，事前必会询问行政长官，而曾俊华避谈法律意见的来由，令人怀疑事有蹊跷。

上月，发展局长陈茂波出席立法会发展事务委员会，提到宣誓风波，表示回应涉事议员提问，＂不代表政府接纳他们的宣誓有效＂。经过此番折腾，似乎又重回原点，惟特首与财政司长各说各话，令市民怀疑特区政府是否仍在正常运作；高官三缄其口、家丑不外传的心态，同样要不得。律政司和一众问责官员，有责任向市民说出真相。（完）

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